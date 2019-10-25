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Twitter’da yardım toplandığını gördü savcılığa koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Twitter’da fotoğrafını gören ve ’Yüzde 90 engelli kardeşimize yardım kampanyası başlatıyoruz’ yazılarak banka hesap numarası paylaşıldığını gören Mustafa Göker, paylaşımla alakasının bulunmadığın ve yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan ve çay ocağında çalışan Mustafa Göker, bir twitter hesabından kendi fotoğrafının paylaşıldığını, "Yüzde 90 engelli kardeşimize yardım kampanyası başlatıyoruz.

Twitter’da yardım toplandığını gördü savcılığa koştu

Twitter’da fotoğrafını gören ve ’Yüzde 90 engelli kardeşimize yardım kampanyası başlatıyoruz’ yazılarak banka hesap numarası paylaşıldığını gören Mustafa Göker, paylaşımla alakasının bulunmadığın ve yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan ve çay ocağında çalışan Mustafa Göker, bir twitter hesabından kendi fotoğrafının paylaşıldığını, "Yüzde 90 engelli kardeşimize yardım kampanyası başlatıyoruz. Çok zor durumda, ihtiyaç sahibine yardım eli uzatmak farzdır. Lütfen paylaşalım yayalım’ notunu banka hesap numarası ve IBAN numarasını gördü. Yapılan paylaşım sonrasında şaşkınlık yaşayan Mustafa Göker, Develi Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Mustafa Göker "Bugün twitter da benim resmimi paylaşarak ve bu kardeşimiz %90 engelli ve ihtiyaç sahibidir ona yardım topluyoruz diyerek, hesap numarası ve IBAN numarası paylaşarak milleti kandırmaya dolandırmaya çalışıyorlardı, bende bugün savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundum. Benim bu hesapla hiçbir alakam yoktur lütfen kanmayın. Twitter hesabına faka isimli sosyal damat diye bir hesabı biz tanımıyoruz savcılığa suç duyurusunda bulunduk lütfen kanmayın. Bu paylaşım benim bilgim dışındadır hiçbir alakam yoktur ihtiyacımda yoktur çok şükür" dedi.

Twitter’da yardım toplandığını gördü savcılığa koştu

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