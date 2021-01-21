Twitter'dan Çin Büyükelçiliği'ne Uygur Politikası Nedeniyle Engel

Sosyal medya devi Twitter Amerika’daki Çin Büyükelçiliği’nin resmi hesabını, Pekin’in Uygurlar’a karşı uyguladığı baskıcı politikayı savunan mesajlar nedeniyle engelledi. Engelin nedeni olarak da, söz konusu mesajın Twitter’ın “insanlık dışı söylemlere” karşı duruşuna aykırı olması gösterildi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çinli yetkililerin Twitter’ın bu adımı nedeniyle şaşkınlığa uğradığı, büyükelçilik yetkililerinin “yanlış bilgilendirme” karşısında gerçeği aktarma sorumluluğu olduğu savunuldu. ABD’deki Çin Büyükelçiliği’nin @ChineseEmbinUS adlı resmi hesabında bu ayın başında paylaşılan bir mesajda Uygu kadınların özgürlüklerine kavuşturulduğu, artık “bebek yapan makine” olmadıkları ileri sürülmüştü. Eleştirilere neden olan mesajda Çin devleti destekli China Daily gazetesinden yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına da yer verilmişti. Twitter’ın bu mesajı kaldırmasıya beraber büyükelçilikten 9 Ocak’tan bu yana yeni bir paylaşım yapılmadı. Twitter’ın bu adımı, Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin’i Şincan bölgesindeki Uygurlar’a soykırım yapmakla suçlamasının ardından geldi.

Görevi Trump’tan resmi olarak devralan yeni Başkan Joe Biden yönetimi konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Kullanılması Çin’de yasak olan Twitter, Çin devlet medyası ve diplomatlar tarafından, Pekin’deki yönetimin politikalarını savunmak adına sıklıkla kullanılıyor. Twitter’dan bir temsilci konuya ilişkin olarak, “Söz konusu Tweet ile ilgili, insanlıktan çıkarma girişimlerine karşı politikamıza bağlı olarak adım attık. Bu politikamıza göre, bir topluluğun din, grup, yaş, engel, hastalık, ulusal köken, ırk ya da etnik kökenine dayalı olarak insanlıktan çıkarılmasını yasaklıyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükelçilik yetkilileri, 2019 yılında açtıkları Twitter hesabının engellenmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise, “Şincan ile ilgili Çin’e karşı çok sayıda rapor ve bilgi var. Gerçeğe açıklık getirmek ABD’deki büyükelçiliğimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı ve “Umuyoruz ki, bu konuda çifte standart uygulamazlar” dedi.