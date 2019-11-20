Twitter'dan, İngiliz Muhafazakârlara TV tartışması sırasında halkı yanıltma suçlaması

Sosyal paylaşım devi Twitter, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partiyi, dün akşam Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yaptığı televizyon tartışmasında Twitter hesaplarından birinin adını değiştirerek, halkı yanıltmakla suçladı.

Muhafazâkar Parti'nin basın bürosunun hesabı oan @CCHQPress'in hesap adı, tartışma sırasında "factcheckUK-veri teyidi Birleşik Krallık" olarak değiştirildi.

Televizyon tartışmasının ardından hesap adı ski haline getirildi.

Twitter, böyle bir şeyin tekrarı halinde, "kararlı ıslah edici adımların" atılacağını açıkladı.

Bir Twitter Sözcüsü "Twitter İngitere genel seçimlerinde sağlıklı bir tartışma ortamı sağlamaya bağlıdır. İnsanları yanlış yönlendirebilecek davranışları yasaklayan küresel kurallarımız var. Buna doğrulanmış hesaplar da dahil. Doğrulanmış profil bilgisini, İngiltere Seçim Tartışması'nda olduğu gibi değiştirmek, ıslah edici eylemlerle sonuçlanacaktır." dedi.

Muhafazakâr Parti daha önce de hakiki bir veri teyit kuruluşu olan Full Fact tarafından eleştirilmişti ve parti hesabının gerçek veri teyidi hizmetleriyle karıştırılmaması tavsiye edilmişti.