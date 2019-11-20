HABER

Twitter'dan, İngiliz Muhafazakârlara TV tartışması sırasında halkı yanıltma suçlaması

20.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım devi Twitter, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partiyi, dün akşam Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yaptığı televizyon tartışmasında Twitter hesaplarından birinin adını değiştirerek, halkı yanıltmakla suçladı.

Twitter'dan, İngiliz Muhafazakârlara TV tartışması sırasında halkı yanıltma suçlaması

Sosyal paylaşım devi Twitter, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partiyi, dün akşam Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yaptığı televizyon tartışmasında Twitter hesaplarından birinin adını değiştirerek, halkı yanıltmakla suçladı.

Muhafazâkar Parti'nin basın bürosunun hesabı oan @CCHQPress'in hesap adı, tartışma sırasında "factcheckUK-veri teyidi Birleşik Krallık" olarak değiştirildi.

Televizyon tartışmasının ardından hesap adı ski haline getirildi.

Twitter, böyle bir şeyin tekrarı halinde, "kararlı ıslah edici adımların" atılacağını açıkladı.

Bir Twitter Sözcüsü "Twitter İngitere genel seçimlerinde sağlıklı bir tartışma ortamı sağlamaya bağlıdır. İnsanları yanlış yönlendirebilecek davranışları yasaklayan küresel kurallarımız var. Buna doğrulanmış hesaplar da dahil. Doğrulanmış profil bilgisini, İngiltere Seçim Tartışması'nda olduğu gibi değiştirmek, ıslah edici eylemlerle sonuçlanacaktır." dedi.

Muhafazakâr Parti daha önce de hakiki bir veri teyit kuruluşu olan Full Fact tarafından eleştirilmişti ve parti hesabının gerçek veri teyidi hizmetleriyle karıştırılmaması tavsiye edilmişti.

Muhafazakâr Parti Genel Sekreteri James Cleverly ise, hesap adının değiştirilmesini savundu.

BBC Newsnight programına konuşan Cleverly "Basın Bürosu'nun hesap adı aynı kaldı, dolayısıyla hesabın içeriği açıktı." dedi.

Cleverly, kararın partinin dijital ekibi tarafından alındığını vurguladı.

'Gülünç girişim'

Cleverly "İşçi Partisi tamamen hayal ürünü şeyler kamuoyuna anlatırken, bunun yapılmasının kendisini hiç rahatsız etmediğini" söyledi.

İşçi Partisi ise Twitter hesabından "Muhafazakârların, televizyon tartışmasını değiştirmek için yaptığı gülünç girişim, söyledikleri hiçbir şeye inanamayacağınızı gösteriyor" dedi.

Liberal Demokratlar ise, yapılanın "Donald Trump ve Putin'in taktik kitabından alındığını" ve "muhafazakârların halkı kasten yanılttığını" söyledi.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Lavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdiLavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdi
Maltalı gazeteci suikasti soruşturmasında gözaltıMaltalı gazeteci suikasti soruşturmasında gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Dışişleri'nden Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri'nden Türkiye açıklaması

Lavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdi

Lavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdi

Hitler’in doğduğu ev karakol olacak

Hitler’in doğduğu ev karakol olacak

Bir çiftlikte 25 ceset bulundu

Bir çiftlikte 25 ceset bulundu

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

İklim aktivisti genç kız Greta Thunberg zaman yolcusu mu?

İklim aktivisti genç kız Greta Thunberg zaman yolcusu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.