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Twitter’dan Süresiz Uzaktan Çalışma İzni

12.05.2020 23:02 | Son Güncelleme

Twitter, uzaktan çalışması mümkün olan elemanlarına süresiz olarak uzaktan çalışmaya devam etme izni verdi. Corona virüsü salgınının iş kültüründe değişikliklere neden olduğu bu dönemde Twitter, büyük teknoloji firmaları arasında çalışanlarına kalıcı olarak evden çalışma izni veren ilk firma oldu

Twitter’dan Süresiz Uzaktan Çalışma İzni

Twitter, uzaktan çalışması mümkün olan elemanlarına süresiz olarak uzaktan çalışmaya devam etme izni verdi. Corona virüsü salgınının iş kültüründe değişikliklere neden olduğu bu dönemde Twitter, büyük teknoloji firmaları arasında çalışanlarına kalıcı olarak evden çalışma izni veren ilk firma oldu.

Dünya genelinde 4 milyon 200 binden fazla kişiyi etkileyen salgın birçok ülkede katı biçimde evde kalma uygulamalarını da beraberinde getirdi. Bu da işyerlerinin işleyişini tamamen değiştirdi. Evden çalışma konsepti bu dönemin yeni normali olarak öne çıkıyor.

Sosyal medya şirketi Twitter, ofislerinin birçoğunu Eylül ayına kadar açmayacağını bildirmişti. Haberi ilk duyuran Buzz Feed olmuştu. Twitter ofisleri açıldığında da çalışanlarının evden çalışma ya da ofise gelme konusunda kararlarını kendilerinin vereceğini bildirdi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, Salı günü çalışanlara elektronik posta aracılığıyla gönderdiği mesajında Corona virüsü kısıtlamaları kalktıktan sonra da süresiz olarak evden çalışma izinlerinin olduğunu bildirdi.

Twitter’ın blog sayfasında da yayınlanan açıklamada ‘‘Ofisleri açmak bizim kararımız; gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı’’ ifadeleri kullanıldı.

Twitter Mart ayında çalışanlarına evden çalışmaya başlayabileceklerini bildirmişti. Ancak buna sunucuların bakımı gibi görev tanımı ofise gelmeyi gerektiren işlere sahip çalışanlar dahil değil.

Diğer teknoloji devlerinden Facebook ve Alphabet şirketinin sahibi olduğu Google da elemanlarının birçoğunun yıl sonuna kadar uzaktan çalışmasına izin verdiğini açıklamıştı.

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