HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan, Trump'ın paylaşımına "kötü davranış" etiketi

Twitter'dan, Trump'ın paylaşımına "kötü davranış" etiketi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington DC'de dün gece yaşanan protestolara yönelik paylaşımına "kötü davranış" etiketi ekleyerek, paylaşıma erişimi kısıtladı.

Twitter'dan, Trump'ın paylaşımına "kötü davranış" etiketi

Trump ile Twitter arasında bir süredir yaşanan gerginlik büyürken, Twitter, platformu aktif kullanan Trump'ın paylaşımlarına çeşitli etiketler eklemeye devam ediyor.

Dün gece bir grup göstericinin Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışması ve bölgede bir "özerk bölge" kurmak istemesine tepki gösteren Trump, Twitter'dan, "Ben sizin başkanınız olduğum müddetçe, Washington DC'de asla bir 'özerk bölge' olmayacak. Bunu yapmaya kalkarlarsa, ciddi bir güç ile karşılık bulacaklar." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 saat sonra Twitter, Trump'ın "kötü davranış" etiketi eklediği paylaşıma erişimi kısıtladı.

Trump yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TRUMP-TWİTTER SAVAŞI VE SOSYAL MEDYA KARARNAMESİ

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

Twitter daha sonra da Trump'ın çeşitli paylaşımlarına, "şiddeti yüceltme" ve "manipüle edilmiş medya" gibi etiketler eklemişti.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Keanu Reeves'lı oyunun 'farklı' paketi Türkiye'de satışta!Keanu Reeves'lı oyunun 'farklı' paketi Türkiye'de satışta!
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cyberpunk 2077 Collector's Edition dudak uçuklatan bir fiyat ile Türkiye'de satışa çıktı!

Keanu Reeves'lı oyunun 'farklı' paketi Türkiye'de satışta!

Apple'ın Apple Silicon kararına Intel'den açıklama gecikmedi!

Apple'ın tarihi kararına 'şaşırtan' tepki!

Lamborghini geleneksel otomobil fuarlarını terk ediyor!

Ünlü otomobil üreticisi duyurdu: 'Terk etmeye karar verdik'

OnePlus CEO'su paylaştı: iPhone SE 2020 rakibi OnePlus Nord için iki önemli ipucu!

Şirket CEO'su paylaştı! iPhone SE 2020'ye yeni rakip geliyor

Fitbit Charge 4 akıllı bileklik Türkiye'de! İşte Fitbit Charge 4'ün fiyatı

Dikkat çeken bileklik artık Türkiye'de! İşte 'şaşırtan' fiyatı

iOS 14 ile iPhone'lara gelen sürpriz dokunma özeliği: Back Tap!

İşte iPhone'ların görünce 'vay be' diyeceğiniz yeni özelliği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.