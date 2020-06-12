HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter’dan Türkiye Dahil Üç Ülkede “Troll” Operasyonu

Twitter’dan Türkiye Dahil Üç Ülkede “Troll” Operasyonu

12.06.2020 02:56 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Twitter devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösteren 32 bin 242 “troll” hesabının ifşa edilerek askıya alındığını açıkladı. Söz konusu hesaplar Türkiye, Rusya ve Çin kaynaklı

Twitter’dan Türkiye Dahil Üç Ülkede “Troll” Operasyonu

Sosyal medya platformu Twitter devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösteren 32 bin 242 “troll” hesabının ifşa edilerek askıya alındığını açıkladı. Söz konusu hesaplar Türkiye, Rusya ve Çin kaynaklı. Açıklamaya göre, Türkiye’de sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar, AK Parti lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu.

Twitter’ın internet sitesinde paylaşılan resmi açıklamada, bu operasyonlarla bağlantılı bütün hesapların ve içeriklerin kalıcı olarak kaldırıldığı belirtildi. İlgili verilerin de şirketin önde gelen iki araştırma ortağı olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) ve Stanford Internet Gözlemevi (SIO) ile paylaşıldığı kaydedildi. Hesapların da şirketin manipülasyon politikalarının ihlali kapsamında askıya alındığı vurgulandı.

“Türkiye’deki hesaplar AK Parti lehine söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki hesap ağları 2020 yılı başında tespit edildi. Bu hesapların çoğu Türkiye içindeki kitleyi hedefliyordu. Twitter’ın teknik göstergeler ve bu hesapların davranışı üzerinde yaptığı analize göre, sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar AK Parti lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyor ve bu hesaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü destek ifade ediliyordu. Bu kapsamda 7 bin 340 hesap ifşa edilerek arşive alındı.

İncelenen teknik göstergelere göre söz konusu hesap ağı, partinin gençlik kolu ve ciddi sayıda ele geçirilmiş hesapların bulunduğu merkezi bir ağla bağlantılıydı. Bu nedenle Twitter’ın ifşa ettiği hesap ağının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetini eleştiren kurumlarla bağlantılı olan ve ele geçirilen hesapları da kapsadığı belirtildi.

Ele geçirilen bu hesapların sıklıkla devlet aktörleri tarafından yürütülen korsanlık ve hesap ele geçirme çabalarının hedefi oldukları kaydedildi. Hesap ağının aynı zamanda kripto para birimi bağlantılı spam gibi ticari faaliyetler için de kullanıldığı belirtildi.

“Çin’deki hesaplar Komünist Partisi lehine söylemi yayıyordu”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin’deki hesap ağı yeni olsa da faaliyetlerin tespit edilmesi için kullanılan teknik bağlantıların 2019 yılının Ağustos ayında tespit edilen faaliyetlerle tutarlı olduğunun görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda birbiriyle bağlantılı iki grup hesabın ifşa edildiği ifade edildi. Buna göre, hesap ağının ana merkezini ele veren 23 bin 750 hesap ve içeriğin daha fazla kişiye ulaşması için tasarlanan 150 bin hesap tespit edildi.

150 bin hesabın çoğunun ya çok az takipçisi olduğu ya da hiç takipçisi olmadığı, bu hesapların etkileşim rakamlarını yapay olarak şişirmek üzere tasarlandığı vurgulandı.

Çin’deki bu hesap ağının birbiriyle eşgüdümlü ve manipülatif faaliyetler içinde olduğu, ağırlıklı olarak Çin dillerinde paylaşım yapıldığı ve Çin Komünist Partisi lehine jeopolitik söylemin yanı sıra Hong Kong’daki siyasi dinamikler konusunda aldatıcı söylemler yaydığı belirtildi.

“Rusya’daki hesaplar siyasi muhalifleri hedef alıyordu”

Rusya içinde de devlet destekli siyasi propaganda faaliyeti içinde olan bir medya sitesi olan Current Policy adlı siteyle bağlantılı hesapların araştırıldığı belirtildi. Şirketin açıklamasında “Bu medya operasyonuyla bağlantılı hesap ağının Twitter’ın manipülasyon politikasını ihlal sebebiyle askıya alındığı vurgulandı.

Bu hesapların faaliyetleri arasında siyasi amaçla çapraz paylaşım, içeriğin gerçek olmayan ancak koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gibi faaliyetler sayıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siyasi partisi olan Birleşik Rusya Partisi'ni öne çıkaran ve siyasi muhalifleri hedef alan faaliyetlerde bulunulduğu belirtildi. Yapılan çalışma kapsamında 1152 hesabın ve bunlarla bağlantılı içeriğin ifşa edildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
'Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız''Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız'
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Cenazede pes dedirten olay! Tepki yağdı

Cenazede pes dedirten olay! Tepki yağdı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Diğer Haberler
Lübnan'da protestocular Merkez Bankası'na girmeye çalıştı

Dolardaki yükseliş Lübnan halkını sokağa döktü

ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

ABD'de tepki çeken görüntü

Trump: Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız

'Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız'

Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açığız

'Türkiye ile diyaloğa her zaman açığız'

ABD Senatosu 2021 savunma bütçesini onayladı! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'yle ilgili F-35 adımı

Seattle Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Sığınağına dön

Seattle Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Sığınağına dön

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.