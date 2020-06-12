Twitter’dan Türkiye Dahil Üç Ülkede “Troll” Operasyonu

Sosyal medya platformu Twitter devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösteren 32 bin 242 “troll” hesabının ifşa edilerek askıya alındığını açıkladı. Söz konusu hesaplar Türkiye, Rusya ve Çin kaynaklı. Açıklamaya göre, Türkiye’de sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar, AK Parti lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu. Twitter’ın internet sitesinde paylaşılan resmi açıklamada, bu operasyonlarla bağlantılı bütün hesapların ve içeriklerin kalıcı olarak kaldırıldığı belirtildi. İlgili verilerin de şirketin önde gelen iki araştırma ortağı olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) ve Stanford Internet Gözlemevi (SIO) ile paylaşıldığı kaydedildi. Hesapların da şirketin manipülasyon politikalarının ihlali kapsamında askıya alındığı vurgulandı. “Türkiye’deki hesaplar AK Parti lehine söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu” Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki hesap ağları 2020 yılı başında tespit edildi. Bu hesapların çoğu Türkiye içindeki kitleyi hedefliyordu. Twitter’ın teknik göstergeler ve bu hesapların davranışı üzerinde yaptığı analize göre, sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar AK Parti lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyor ve bu hesaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü destek ifade ediliyordu. Bu kapsamda 7 bin 340 hesap ifşa edilerek arşive alındı.

İncelenen teknik göstergelere göre söz konusu hesap ağı, partinin gençlik kolu ve ciddi sayıda ele geçirilmiş hesapların bulunduğu merkezi bir ağla bağlantılıydı. Bu nedenle Twitter’ın ifşa ettiği hesap ağının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetini eleştiren kurumlarla bağlantılı olan ve ele geçirilen hesapları da kapsadığı belirtildi. Ele geçirilen bu hesapların sıklıkla devlet aktörleri tarafından yürütülen korsanlık ve hesap ele geçirme çabalarının hedefi oldukları kaydedildi. Hesap ağının aynı zamanda kripto para birimi bağlantılı spam gibi ticari faaliyetler için de kullanıldığı belirtildi. “Çin’deki hesaplar Komünist Partisi lehine söylemi yayıyordu” Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin’deki hesap ağı yeni olsa da faaliyetlerin tespit edilmesi için kullanılan teknik bağlantıların 2019 yılının Ağustos ayında tespit edilen faaliyetlerle tutarlı olduğunun görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda birbiriyle bağlantılı iki grup hesabın ifşa edildiği ifade edildi. Buna göre, hesap ağının ana merkezini ele veren 23 bin 750 hesap ve içeriğin daha fazla kişiye ulaşması için tasarlanan 150 bin hesap tespit edildi.