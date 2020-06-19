Twitter'den Bir Kez Daha Başkan Trump'ın Paylaşımıyla İlgili Uyarı

Başkan Donald Trump’ın en çok kullandığı sosyal medya uygulaması olan Twitter, Trump’ın son olarak yaptığı bir paylaşımda yer alan videoyla ilgili olarak mesaja “Manipülatif görüntü”uyarısı koydu. ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı videoda basının yalan haber yaptığına atıfta bulunuluyor.

Video'da 1-2 yaşlarında biri siyah, diğer beyaz iki Amerikalı çocuk görülüyor. Videonun başında siyah bebeğin, beyaz bebeğin önünde koştuğu görülüyor. Bu sırada ekrandaki alt yazıda “Korkmuş çocuk ırkçı bebekten kaçıyor”yazıyor. Ekranda Başkan Donald Trump’ın sık sık ters düştüğü Amerikan haber kanalı CNN'in logosu ve son dakika haberi ifadesi de yer alıyor.

Ardından ekrana gelen yazıda, "Aslında ne oldu deniliyor" ve video başından itibaren gösterildiğinde\ iki çocuğun önce uzaktan koşarak birbirlerine sarıldıkları daha sonra da neşe içerisinde koşuşturdukları görülüyor. Bunun ardından ekrana gelen yazıda “Sorun Amerika değil, sorun yalan haber. Eğer bir sorun görürseniz haber verin”ifadeleri yer alıyor.