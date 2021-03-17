HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

17.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

ABD'de bir hacker, Bitcoin dolandırıcılığı için ünlü kişi ve şirketlere ait Twitter hesaplarını ele geçirdiği suçlamasını kabul etti.

ABD'de bir hacker, Bitcoin dolandırıcılığı için ünlü kişi ve şirketlere ait Twitter hesaplarını ele geçirdiği suçlamasını kabul etti.

Graham Ivan Clark isimli bilgisayar korsanının liderliğindeki dolandırıcılık operasyonunda, Kim Kardashian, Kanye West, Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi kişilerin profilleri ele geçirilmişti.

Clark, 17 yaşında iken işlediği suç nedeniyle Florida savcılığı ile anlaşarak 3 yıl ceza almayı kabul etti.

15 Temmuz'da yaşanan olayda, ele geçirilen hesaplardan aynı anda Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atılmıştı.

Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Örneğin dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın hesabından yapılan paylaşım, "Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de desteklemeniz gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki hesaba göndereceğiniz her Bitcoin'in iki katı sizin hesabınıza geri yatırılacak" şeklindeydi.

Bill Gates'in hesabından da, "Siz 1000 dolar gönderin, ben size 2000 dolar yollayacağım" mesajı paylaşıldı.

Ünlü isimlerin de hesapları kullanılarak yapılan bu dolandırıcılıkta, o dönemki değerle 117 bin dolarlık bitcoin bağışı yapılması sağlandı.

Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Kanye West, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates

Twitter çalışanı taklidi yaptı

Suçunu kabul eden Clark'ın avukatı, dolandırıcılıkla elde edilen paranın mağdurlara geri verilmek üzere yetkililere aktarıldığını söyledi.

İddiaya göre, Clark, Twitter çalışanı taklidi yaparak, sisteme girmeyi başardı ve iki suç ortağı ile birlikte soygunu yaptı.

22 yaşındaki Nima Fazeli ve 19 yaşındaki Mason Sheppard da dava kapsamında suçlandı.

229 gündür cezaevinde olan IIvan Clark'ın ve reşit olmadığı yaşta işlediği suç nedeniyle nedenle cezasının kalan kısmını bir eğitim kampında geçirebileceği belirtiliyor.

Clark'ın bilgisayarlara olan erişimi, işlediği suç nedeniyle güvenlik güçlerinin iznine bağlı olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
'Rusya Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arayacak''Rusya Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arayacak'
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

Brezilyalı politikacı: Uçaklardan dezenfektan sıkalım!

Koronayla mücadele için çılgın fikir!

DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

'Rusya Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arayacak'

'Rusya Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arayacak'

İsrail'in göbeğinde çıplak Netanyahu heykeli! Hemen kaldırıldı

İsrail'in göbeğinde çıplak Netanyahu heykeli! Hemen kaldırıldı

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.