Twitter'ı ve Jack Dorsey'i bundan sonra neler bekliyor?

Jack Dorsey Silikon Vadisi'nin sıra dışı karakterlerinden biri.

Eğer bir film karakteri olsaydı hatta fazla klişe olduğunu bile düşünebilirdiniz.

O, teknolojinin dünyaya barış ve refah getirebileceğine içten ve idealist bir şekilde inanıyor.

Dorsey'in özgürlükçü bir hippi olduğu söylenebilir. Ama o aynı zamanda gerçek bir teknoloji öncüsü…

Twitter'dan istifası ile ikinci kez kurucusu olduğu şirketten ayrılıyor. 2009 yılındaki ilk ayrılışı sonrasında sanal ödeme sistemi şirketi olan Square'i kurdu. Bu girişim de çok başarılı oldu.

2015 yılında Twitter'a geri döndü ve Pazartesi gününe kadar da iki şirketi aynı anda yönetti. Ve fakat, bu durumdan birçok Twitter yatırımcısı hoşnut değildi.

Sosyal medya devinin büyük yatırımcılarından biri, geçen yıl ona, iki şirketten birini seçmesi çağrısı yaptı. Bu çağrının arkasındaki Elliott Management, Dorsey'in yalnızca ama yalnızca Twitter ile ilgilenmesini talep ediyordu.

Bu durum, ikonik liderinin ani bir kararla istifa etmesi sonrası, neden şirket hisselerinin çakılmadığını kısmen açıklıyor.

Yatırımcılar arasında, uzun zamandır, Twitter'ın daha fazla gelir elde edebileceğine yönelik bir tavır birliği var.

Onlar şirketin, geniş kullanıcı tabanından daha fazla kazanç elde edebileceğine inanıyor. Ve bu anlamda tüm dikkati Twitter'da olan bir yönetici işe yarayabilir.

'315 milyon' hedefi

Google veya Facebook ile karşılaştırıldığında Twitter göreceli olarak küçük kalıyor.

Dorsey, bazıları tarafından Twitter'ın büyüyememesinin sebebi olarak görülüyor.

Twitter'ın yaratılışında yer alan Dorsey, kullanıcı deneyimini karlılığın önüne koymuş bir sadelik tutkunu…

Açıkçası Dorsey, gelirleri artırabilmek için çeşitli denemelerde bulunmadı da değil. 2023 yılına kadar, 315 milyon Twitter kullanıcısını, para elde edilebilir üyeliğe taşıma hedefindeydi. Bu şekilde de gelirleri ikiye katlama amacındaydı.

Twitter salgın döneminde kullanıcı sayısını artırdı ancak bu hedef yine de fazla iddialı olabilir.

Dahası şirketin yeni lideri Parag Agrawal'ın da kucağında bulduğu bir hedef bu.

Şirket kademelerinde yükselmiş bir isim olan Hindistan doğumlu Agrawal, işinin ehli ve saygı gören bir CTO'ydu.

Güven veren bir isim olarak tanımlanan Agrawal'ın önünde zor bir görev var.

Bu Dorsey'in koyduğu hedefin yarattığı 315 milyon para kazanılabilir kullanıcı baş ağrısı.

Twitter Facebook değil. Kullanıcıları hakkında daha az bilgi depoluyor. Bu nedenle de reklam verenler için çok çekici bir mecra değil.

Kullanıcılara, onları mecradan kaçırmadan, gösterebileceğiniz reklam sayısı da kısıtlı. Yani hem kullanıcı sayısını artırmayı hem de gelirleri yükseltmeyi hedefliyorsanız, bu dengelenmesi zor bir hedef olabilir.

Kripto varlıklara olan takıntı

Dorsey kripto para birimlerine ve özellikle de Bitcoin'e takıntılıydı.

Yakın bir zaman önce şirket içinde bu amaca yönelik olarak bir kripto takım kurdu. Bu ekibin amacı dijital varlıklara ve platform dışı uygulamalara odaklanmak olacaktı.

Bu takımın başında da Dorsey'in koltuğuna oturan Agrawal vardı.

Belki bu, şirketin büyümesi hedefinde kripto varlıkların rol oynayabileceğine ilişkin bir işaret olabilir.

Ama Twitter son zamanlarda ABD içinde ciddi anlamda siyasetin içine çekildi. Agrawal buradan doğan moderasyon sorunlarını da devralıyor.

Demokratlar, uygulamanın sahte haberle yeterince mücadele etmediğini savunuyor.

Cumhuriyetçiler ise Twitter'ın muhafazakarlara karşı bir tavır içinde olduğu görüşündeler. Buna dayanak olarak da, Donald Trump'ın Kongre baskını sonrası uygulamadan atılmasını gösteriyorlar.

Parag Agrawal, sektörün bildiği bir simadan tek gecede milyonların tanıdığı bir isme dönüştü. Uzak olmayan bir gelecekte de Kongre'ye çağırılacağına şüphe yok.

2010 yılında yaptığı bir paylaşım nedeniyle, şimdiden Cumhuriyetçiler tarafından bir sol eğilimli olarak nitelendi bile…

Kurucu yönetici eleştirisi

Dorsey'in veda email'ında, kurucularının yarattıkları şirketlerde fazla kaldıklarına ilişkin bir bölüm de vardı.

Jack Dorsey görüşünü, "Kurucu yöneticilerin önemi üzerine çok fazla tartışma dönüyor. Ben bunun aşırı sınırlayıcı ve başarısızlığın da baş sorumlusu olarak görüyorum" ifadesiyle açıkladı.

Hemen arkasından bu açıklamanın hedefinde Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg olduğu yorumu yapıldı.

Bu hassasiyetin aslında daha büyük bir önemi bulunuyor.

Şimdi Jack Dorsey'nin de aralarına katılmasıyla, müthiş başarılı şirketler kuran, Bill Gates, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, Steve Jobs gibi sıra dışı isimlerin neredeyse tamamı daha "güvenli" isimlere yerlerini bıraktılar.

Belki de Twitter'ın ihtiyacı olan da budur.

45 yaşında ve halen genç olan Dorsey, daha önce Twitter'dan ayrıldığında, bugün 100 milyar dolar değerlemeye sahip Square şirketini kurmuştu.

Kimi zaman alaya alınmış olsa da Dorsey kesinlikle ciddiye alınmayı hakeden biri.

