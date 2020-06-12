Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesaplarla ilgili raporunda neler var?

Raporun girişinde, "Twitter'daki Türk vatandaşlarını hedef alan ve iktidar partisinin içeriğini yayan dezenformasyon kampanyasının bir ilk olmadığı, 2013 yazındaki hükümet karşıtı gösterilerin ardından AKP'nin, sosyal medya faaliyetleri için 6000 kişiyi işe aldığı ve bu gruba AK troller dendiği" belirtiliyor.

Kapatılan hesaplardan yapılan toplam paylaşım sayısı ise 37 milyon.

Tüm hesapların ortalama izleyici sayısı 4 bin 274.

Birçok hesabın ise kullanıcı sayısı fazla değil. 4 bin 534 hesap 500'den az kullanıcıya sahip.

Rapora göre, Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesap, 9 Haziran 2008 ila 18 Ocak 2020 arasında oluşturulmuş.

Bu alanda Twitter'la birlikte çalışan Stanford İnternet Gözlemevi (SIO), Türkiye'deki hesaplarla ilgili bir rapor hazırladı.

Twitter, bu hesapların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı, manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattı.

Bu hesapların #CumhurbaşkanıErdoğan etiketini toplamda 13 bin kere kullandığı aktarılıyor.

Raporda, söz konusu hesapların AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ciddi bir destek verdiklerinin görüldüğü belirtiliyor.

Ele geçirilmelerinin ardından bu hesapların AKP'ye destek mesajları için kullanıldığı belirtiliyor.

Bunun yanında, bu faaliyetler için, hükümet karşıtı gruplara ait olup bilgisayar korsanları tarafından hedef alınan hesapların da kullanıldığı aktarılıyor.

Hesaplar arasında, benzer isimlerle oluşturulmuş çok sayıda sahte kimliğe rastlandığı da aktarılıyor.

Bu retweet halkalarının genelde siyasi isimler kullandığı aktarılıyor. Bazı hesaplarda AK sözcüğü kullanılmış. AK Davam ve AK Hilal, bu halkalara örnek olarak gösteriliyor.

Bu halkalar dahilindeki hesapların aynı içerikleri retweet ettikleri, aynı sahte izleyici toplama taktiklerine başvurdukları ve sosyal medya etiketlerini yaygınlaştırmak için birlikte çalıştıkları belirtiliyor.

Rapora göre kapatılan hesapların arasında AKP yanlısı retweet halkaları önemli bir yer tutuyor.

Hesaplardan ayrıca #WeLoveErdogan (#ErdoğanıSeviyoruz), #TheLastWarriorErdoğan (#SonSavaşçıErdoğan), #ErdoganIsTheLeaderOfTheWorld (#ErdoğanDünyanınLideri), #BraveHeartErdogan (#CesurYürekErdoğan) ve #ITrustToErdogan (#ErdoğanaGüveniyorum) gibi İngilizce etiket paylaşımları da yapılmış.

2017'deki anayasa referandumunda bu hesapların bazılarından #TurkeySaysYes (#TürkiyeEvetDiyor), #YeniAnayasaGüçlüTürkiye ve #ÜlkeninBekasıİçinEVET etiketleri paylaşılmış.

Farklı hesaplarla etkilşime geçen bu hesapların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi hesabı olan @RTErdogan'ı rertweet ettikleri ya da ondan bahsettikleri mesaj sayısı ise 1,7 milyon olmuş.

Hesapların sık sık retweet ettikleri veya tweetlerinde bahsettikleri diğer bazı hesaplar ise şunlar: @Akparti, @tcbestepe, @BeratAlbayrak, @abdulhamitgul, @06melihgokcek.

'Twetler HDP ve CHP'yi hedef alıyor'

Raporda bu hesaplardan atılan tweetlerin sadece AKP'yi desteklemek için kullanılmadığı, aynı zamanda muhalefet partileri HDP ve CHP'yi hedef aldığı da belirtiliyor.

HDP ile ilgili tweetlerde bu partinin "terörle" ilişkilendirildiği ve tahrif edilmiş fotoğraf kullanımı gibi yöntemlere başvurularak sosyal medya hileleri yapıldığı aktarılıyor.