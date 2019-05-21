HABER

Twittter'da #SüreBitti tepkisi

21.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

CHP'nin İBB Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı programda moderatör Ahmet Hakan'ın yayını planlanandan erken sonlandırdığı iddiası tartışma yarattı.

Twittter'da #SüreBitti tepkisi

Twitter'da #SüreBitti etiketi TT oldu.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında moderatör Ahmet Hakan'ın, yayını planlanandan erken sonlandırdığı iddia edildi.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre iki saat olarak planlanan ve 22:00'de başlayan yayın, CHP adayı İBB'deki israfları anlatmaya çalışırken Ahmet Hakan tarafından "Vaktimiz doldu" denilerek kesilmek istendi. İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın müdahalesi üzerine "12 diye söylediler" cevabını vererek sözlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak "Süre doldu" karşılığını veren Ahmet Hakan, reklamlara gidilmesinin ardından yapılan 1 dakikalık yayınla İmamoğlu'ndan son sözlerini alıp programı kapattı.

Programın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tavrı nedeniyle Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. CNN Türk'te programın tekrarının yayınlanmaması da tepkileri artırdı. Kullanıcılar, Twitter'daki TT listesinde ilk sıraya çıkan #SüreBitti etiketi altında görüşlerini paylaştı.

Geçmişte CNN Türk'te çalışan gazeteci Emin Çapa, yayının bitirilmesi için rejinin telefonla arandığını öne sürdü. Çapa, "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi. #SüreBitti" diye tweet attı.

Eleştirisini dile getirenler arasında Habertürk yazarı Sevilay Yılman da vardı. Yılman, "Gerçekten televizyon haberciliği adına büyük utanç yaşandı bu akşam #cnnturk #tarafsızbölge de. Ahmet Hakan kurumda yerini sağlamlaştırmak heyecanı ile #gazetecilik ilkelerini ayaklar altına aldı! İlkesizliği sayesinde hem meslek etiği zedelendi hem de kendi markası sıfırlandı!" ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise aynı programda geçen hafta AKP adayı Binali Yıldırım'a İmamoğlu'ndan daha az süre verildiğini belirtti.

Tartışmalar üzerine CNN Türk'ten yapılan açıklamada da Yıldırım'ın katıldığı programın daha kısa sürdüğü hatırlatıldı.

Twitter'da "#SüreBitti" etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlamaYeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama
Şanlıurfa'daki Gözaltılara İlişkin Tartışmalar SürüyorŞanlıurfa'daki Gözaltılara İlişkin Tartışmalar Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.