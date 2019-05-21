Twittter'da #SüreBitti tepkisi

Twitter'da #SüreBitti etiketi TT oldu.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında moderatör Ahmet Hakan'ın, yayını planlanandan erken sonlandırdığı iddia edildi.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre iki saat olarak planlanan ve 22:00'de başlayan yayın, CHP adayı İBB'deki israfları anlatmaya çalışırken Ahmet Hakan tarafından "Vaktimiz doldu" denilerek kesilmek istendi. İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın müdahalesi üzerine "12 diye söylediler" cevabını vererek sözlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak "Süre doldu" karşılığını veren Ahmet Hakan, reklamlara gidilmesinin ardından yapılan 1 dakikalık yayınla İmamoğlu'ndan son sözlerini alıp programı kapattı.

Programın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, bu tavrı nedeniyle Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. CNN Türk'te programın tekrarının yayınlanmaması da tepkileri artırdı. Kullanıcılar, Twitter'daki TT listesinde ilk sıraya çıkan #SüreBitti etiketi altında görüşlerini paylaştı.