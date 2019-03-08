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TYB ile HBÖGM gençler için birlikte çalışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

TYB ile HBÖGM arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, sosyal-kültürel etkinlikler, dil kursları, gençlere okuma sevgisinin ve alışkanlığının kazandırılması ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amaçlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve HBÖGM Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün imzaladığı protokol, sosyal kültürel etkinlikler, dil kursları, gençlere okuma sevgisinin ve alışkanlığının kazandırılması ve çeşitli kurslar düzenlenmesini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıcan, TYB'nin büyük şehirlerde kurulu 15 şubesi ve şair, yazar, ilim ve fikir adamlarından oluşan 2 bin 500 üyesiyle alanında temsil gücü yüksek bir kuruluş olduğunu belirtti.

Arıcan, TYB olarak Türkiye'ye 40 yıldır kültür, sanat, edebiyat ve düşünce alanında hizmet vermeye çalıştıklarına işaret ederek, "Dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı yerli ve milli bir anlayışla daha da ileriye taşımak için kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül ise eğitim süreciyle kazanılan becerilerin hem bireyin hayat kalitesini artırdığını hem de toplumun refahı ve demokratik gelişimine katkıda bulunduğunu aktardı.

Bakanlık olarak bu tür iş birliklerini önemsediklerinin altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Eğitim politikasındaki önceliğimiz, tüm öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, ülkesi ve milleti için fedakarlıkla çalışan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. TYB ile yaptığımız bu protokolün eğitimin niteliğinin arttırılmasına katkılar yapacağına inanıyorum."

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