MAGAZİN
  4. TYB İstanbul Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

TYB İstanbul Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: - "Yılın tamamına yayılan faaliyetlerimizde her zaman yarının Türkiye'si için daha fazla ne yapabiliriz, derdini taşıyoruz. Bu dert bizi diri tutuyor. 2020'de de çok büyük kültürel projeleri hayata geçireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Birliğin Sultanahmet'teki merkezinde yapılan Genel Kurul'da, TYB İstanbul Şubesi'nin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun seçimi yapıldı.

Buna göre seçime giren listeyle TYB İstanbul Şubesinin yeni Yönetim Kurulu'nda Mahmut Bıyıklı, İhsan Kabil, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Bünyamin Yılmaz, Muzaffer Doğan, Fatma Gülşen Koçak ve Dursunali Taşçı yer aldı.

Fatma Kevser Sümer, Cengizalp Akcan, Sinan Aşık, Cumali Dalkılıç ise Denetim Kurulu'nun yeni üyeleri olarak belirlendi.

- "TYB gibi bağımsız ve bağlantısız STK'lara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Kültürü bir var olma savaşı olarak gördüklerini belirten Bıyıklı, "Bu çerçevede yazarlarımız ve şairlerimiz de kültür cephesinin kahramanlarıdır. Coğrafyamız zor dönemlerden geçiyor. Suriye, Irak, Libya, Doğu Türkistan gibi yerlerdeki sıcak gündemle yakından ilgilenmemiz, gündemimize büyük meseleleri almamız gerekiyor. TYB gibi bağımsız ve bağlantısız STK'lara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

Bıyıklı, dünyaya söyleyecek sözü olan herkesin bugün sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Küresel güçlerin emellerine göre ülkeler karıştırılıyor, savaşlar çıkarılıyor, insanlar evinden, yurdundan ediliyor. Merhamet sahibi aydınların, dünyanın esenliğe kavuşması için daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Türk aydınına her zamankinden daha çok vazife düşüyor. Büyük dertlerle boğuşan dünyaya, büyük sözleri olan kalemlerin çözüm önerileri sunması gerekiyor. Toplumların acılarını dillendirme, öfkelerini seslendirme ödevi, tarih boyunca yazarların omzunda olmuştur. Çağının tanığı olan yazarlar bu tanıklığın hakkını vermelidir. O sebeple hemen yanı başımızdaki savaşların ve acı sonuçlarının edebiyatımıza girmesi şarttır. Bölgemizdeki kırılmaları, yangınları yüreğimizde hissetmeli, kaleme almalıyız. Edebiyata giren, ebediyete kalır. "

TYB'nin geçici gündemlere takılmadan büyük meseleleri gündemine taşımaya çalıştığını söyleyen Bıyıklı, "TYB İstanbul olarak dinamik bir yapıya sahibiz. Yılın tamamına yayılan faaliyetlerimizde her zaman yarının Türkiye'si için daha fazla ne yapabiliriz, derdini taşıyoruz. Bu dert bizi diri tutuyor. 2020'de de çok büyük kültürel projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında desteğini esirgemeyen bütün kurumlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, tebrik konuşmalarının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyorİsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor
Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışıÇetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14. Olağan Genel Kurulu, TYB, Yönetim kurulu,

En Çok Okunan Haberler

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Hanife'den kafa karıştıran hamle! Her şeyi sildi

Hanife'den kafa karıştıran hamle! Her şeyi sildi

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

‘Müzede Selfie Günü’ etkinliği başladı

‘Müzede Selfie Günü’ etkinliği başladı

Ünlü virtüöz Baktagir, “Kalbimizin notası fa, rengi yeşil”

Ünlü virtüöz Baktagir, “Kalbimizin notası fa, rengi yeşil”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.