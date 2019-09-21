"Hepimizin yakından bildiği, Kudüs'ü kalbimize, aklımıza ve gönlümüze yerleştiren Nuri Pakdil, 'Sanatta Kudüs rüzgarları estirmeliyiz.' diyor. Maalesef ki Akif İnan, Sezai Karakoç ve birkaç isim dışında şiirimizde bile Kudüs yok. Dolayısıyla bu kadar yok arasında bir var ortaya çıkaran Abdülgafur Şahin'i ve ekibini tebrik ediyorum."

- "Renkli, yaşayan bir şehir olarak Kudüs'ü göstermeye çalıştık"

Genç yönetmen Abdülgafur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Kudüs'e ziyarete gittiğinde böyle bir belgesel film yapmayı planladığını belirterek, "Bir sene sonra film için gittik. Film özetle söylemek gerekirse ramazan ayının bir gününü sahurdan iftara kadar anlatıyor. Bir yandan da pek göremediğimiz renkli, yaşayan bir şehir olarak Kudüs'ü göstermeye çalıştık." dedi.

Şahin, Kudüs'e yapılabilecek en büyük iyiliklerden birinin orayı ziyaret etmek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Medyada gördüğümüz yanıyla insanlar bundan çekiniyor ve bu kısım hiç konuşulmuyor. Bu sebeple biz de bu güzel ve keyifli yanını seyirciye aktarmak, orayı ziyaret etmeye teşvik etmek istedik. Yoğun bir çekim sürecimiz oldu. Ekip çok büyük bir özveriyle çalıştı. Bundan sonraki projelerimizde de Kudüs yine olacak. Her ne kadar o durumları biz filmimizde göz ardı etsek de orada işgal diye bir gerçek var. Orada film yapmanın da bu açıdan birtakım zorlukları var ama bunlar bizi yıldırmıyor."