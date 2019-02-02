Gazeteci yazar Sadık Yalsızuçanlar, çoğunlukla deli gözüyle bakılan sokaktaki evsiz ve yalnız insanların her birinin farklı bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Aslında deliler velidir. Çoğunlukla yalnızlar, yoksullar. Ellerine büyük paralar da geçse yoksullukları devam ediyor. Ama yoksun değiller." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesinin düzenlediği ve TYB kurucu başkanı Mehmet Doğan ile Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt'un da katıldığı "1 Kitap 1 Yazar" programına konuk olan gazeteci yazar Sadık Yalsızuçanlar, okurlarıyla "Deli Tomarı" adlı kitabı üzerine sohbet etti, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Yalsızuçanlar, geçen yıl yayınlanan "Deli Tomarı" adlı kitabında, delilerle ilgili gözlemlerini, deneyimlerini ve dinlediklerini aktardığını belirtti.

"Deli aslında velidir" tiplemelerini işlediği hikayelerinde Konya, Tunceli, Balıkesir, Kastamonu, Kayseri gibi illerde yaşayan delilerin yer aldığını söyleyen Yalsızuçanlar, delilik olgusuna tasavvufi ölçüden baktığını ifade etti.