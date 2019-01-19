TYB'den 40'ıncı yıla özel eser

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır." dedi.

TYB'nin 40'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Edirne'den Mostar'a kültür kervanı" etkinliğine katılan ilim insanlarının izlenimleri kitap haline getirildi.

TYB Genel Başkanı Arıcan, kitabın tanıtımı için birliğin genel merkezindeki programda yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasında yapılan faaliyetinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Arıcan, Türkiye'nin sadece Anadolu coğrafyasından ibaret olmadığının altını çizerek "Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır." diye konuştu.

Balkanlara yaptıkları 10 günlük ziyaretin kültür dünyalarına katkı sağladığını belirten Arıcan, "Evlad-ı Fatihan olan Balkanlara böylesi bir faaliyeti gerçekleştirmekle, bir anlamda medeniyet köklerimize de bir ziyaret yapmış olduk." değerlendirmesini yaptı.