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Tyga 30 kadınla denize açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kylie Jenner'dan ayrılar Tyga, önceki gün Avustralya'nın Sidney kentinde görüntülendi. Jenner ile ilişkisiyle bir dönem gündem olan Tyga, lüks bir yat ve kadınlarla denize açıldı.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Tyga fena yakalandı. Kylie Jenner'dan ayrıldıktan sonra sık sık başka isimlerle anılan rapçi Tyga, önceki gün Avustralya'nın Sidney kentinde görüntülendi.

Bir dönem Jenner ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Tyga bir yat kiraladı ve kadınları bu yata kelimenin tam anlamıyla doldurdu.

Kuyruk oluşturan genç kadınların yata binmesinden sonra grup denize açıldı.

Ünlü isim sık sık 24.4 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak tanınan; sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla fenomen haline gelen Dan Bilzerian ile partilere katılmasıyla da gündem oluyor.

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kylie jenner Tyga Ünlü rapçi tyga

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