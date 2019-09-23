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TYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 630 işçi alımı için 23-27 tarihleri arasında yapılacak başvurular başladı.Zonguldak’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 400 temizlik işçisi ve 230 güvenlik işçisi olmak üzere toplamda 630 işçi alımı için 23-27 tarihleri arasında yapılacak başvurular bugün sabah saatlerinde başladı.

TYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladı

Zonguldak’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 630 işçi alımı için 23-27 tarihleri arasında yapılacak başvurular başladı.
Zonguldak’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 400 temizlik işçisi ve 230 güvenlik işçisi olmak üzere toplamda 630 işçi alımı için 23-27 tarihleri arasında yapılacak başvurular bugün sabah saatlerinde başladı. 5 gün sürecek başvurularda bizzat başvuranların haricinde online portal üzerinden ve ALO 170’ten başvurular yapabilecek. 5 gün sürecek başvuruların sonucunda işe alınacak 630 kişi noter tarafından yapılacak kura çekimi belirlenecek.

“Kazananlar noter kurası ile belirlenecek”
Başvuruları almaya başladıklarını ifade eden İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, “Bugün itibariyle toplum yararına program kapsamında 400 temizlik işçisi 230 güvenlik işçisi okullara alınacak katılımcılarla ilgili başvuruları almaya başladık. Sabahtan biraz yoğunluk vardı bunları erittik. Katılımcıları başvurularına müteakip 5. günden sonra noter kurası yapılacak. Daha öncede duyurduğumuz gibi son yönetmeliğimizdeki değişikliğe göre eve giren gelirin 1 buçuk katını aşması halinde katılımcılar alınmayacak. Mağdur olanlara daha yardımcı olacağız. Yani son düzenlemeye göre gelir kısmı biraz daha aşağıya çekilmiş oldu. Noter kurasından sonra 14-15 Ekim gibi katılımcıları okullarda çalışmaya başlayacağız. Başvuru esnasında engellilerimiz, eski hükümlülerimiz, 35 yaş üstü kadınlarımız ve erkeklerimizde katılıyor ancak ilk listemizde 35 yaş altı erkekler yok. Onları ikinci liste olarak kaydediyoruz. Birinci listede diğer dezavantajlı guruplar var. Noter ilk olarak birinci liste üzerinden çekilecek yetmediği takdirde ikinci listeye başvuracak. 9 aylık bir süreç için bu çalışmayı yapıyoruz. Yine kamu kurum ve kuruluşları için kontenjan genel müdürlüğümüzce belirlenmesine müteakip bunları kamuoyuna duyuracağız" ifadelerine yer verdi.
Kura çekiminin ise başvuruların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladı

TYP kapsamında 630 işçi alımı için müracaatlar başladı

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