TZOB Başkanı Bayraktar'dan "artan gübre fiyatlarına müdahale edilmesi" talebi

"Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50'ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir.

Bayraktar, gübre fiyatlarında bir yılda yüzde 70'e varan artış yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bayraktar, girdi fiyatları, üreticilerin kredi borçları ile patateste ve soğanda devam eden pazarlama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresi fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemle durulmalıdır. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden 1650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurt dışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buğdayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır."

Bayraktar, yeterli gübrenin kullanılmaması halinde verimin ve üretimin azalacağını belirterek, bunun da gıda fiyatlarının artmasına sebep olacağını ve tüketiciyi mağdur edeceğini aktardı.

Çok düşük kalan gübre desteklerinin artırılmasını da talep eden Bayraktar, "Gübre fiyatları artışının, özellikle salgın sürecinde artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın da üreticiyi etkilediğine dikkati çekerek, tarımsal sulamadaki elektrik fiyatları ile sulama ücretlerinin yüksekliğinin de üreticiyi mağdur ettiğini bildirdi.