TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımın yükü kadınların sırtında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışanların yarısına yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükü de kadınların sırtında. 2.5 milyon kadın çiftçimiz günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesini sağlıyor" dedi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında 5 milyon, yaz aylarında 6 milyona yakın istihdam sağlayan, 80 milyon ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancıyı, 40 milyon turisti besleyen tarımın Türk ekonomisinin temeli olduğunu ifade etti. 'TARIMDA ÇALIŞANLARIN YÜZDE 45,8'İ KADIN' Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışması nedeniyle kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini belirten Bayraktar, "Haziran ayı rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 45.8'i olan 2 milyon 576 binini kadınlar oluşturuyor" dedi.

'KADIN ÇİFTÇİLERİN EĞİTİMİ, TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK' Kadınların tarımdaki ağırlığının zaman geçtikçe artacağını ve tarımda verimliliği yakalamak için kadın çiftçilere eğitim verilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Kırsalda çalışma hayatında kadının yeri çok önemli. Tarımda kültürel işlemlerin iyi bir şekilde yapılmasında, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde verimliliğin yakalanmasında en önemli unsurların başında kadınlar geliyor. Bundan dolayı, kadın çiftçilerin geçmişte öğrendikleri geleneksel yöntemleri bırakmaları tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bunun en kestirme yolu kadın çiftçilerin eğitiminden geçer. Kadın çiftçilerin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak. Verimliliği ve kaliteli üretimi artıracak. Ülke tarım ve ekonomisine en büyük katkıyı yapacaktır. Bu gerçekten hareket ederek, TZOB olarak 2012 yılında bakanlıklarla yaptığımız protokol çerçevesinde, kadın çiftçilerin eğitimine başladık. Sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, iklim değişikliği ana eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda eğitim verdik. Kadın Çiftçi, Genç Çiftçi, Sürü Yönetimi Elemanı Benim, SGK Bilgilendirme, Güvenli Traktör Kullanımı, Tarım Danışmanları, Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı, Ceviz Budama, Ziraat Odaları Otomasyon Sistemi, Mevzuat, Sulama ve Tarım Sigortaları eğitimi verdiğimiz çiftçi sayısı 80 bini aştı. Çok daha fazla çiftçiye ulaşmak için bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz. TZOB tarafından, gerek kurum ve kuruluşlarla birlikte protokoller kapsamında gerekse de protokoller dışında, 174 bin 267 kadın çiftçiye tarımın değişik konularında eğitimler verilmiştir."

'TARIMDAKİ KADINLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ' Tarımdaki istihdamın en önemli sorununun kayıt dışılık olduğuna dikkat çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 47.4'ü olan 2 milyon 633 bin kişi, ücretsiz aile işçisi konumunda. Bu rakamın yüzde 76.6'sı olan 2 milyon 17 bin kişi kadınlardan oluşuyor. Tarımdaki kadınların yüzde 78.3'ü ücretsiz aile işçisi konumunda. Tarımda, kadın işveren sayısı 3 binde, ücretli veya yevmiyeli kadın sayısı 261 binde, kendi hesabına çalışan kadın sayısı 295 binde kalıyor. Tarımda çalışan kadınların ezici bir çoğunluğu olan yüzde 90.8'i primlerin yüksekliğinden dolayı kayıt dışı kalıyor, sosyal güvenlik kapsamına girmiyor. Kayıtlı çalışan kadın sayısı tarımda 237 binde kalırken, kayıt dışı çalışan kadın sayısı 2 milyon 339 bine ulaşıyor. Kayıt dışılık oranı, tarımda işveren kadınlarda yüzde 33.3 iken, ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınlarda yüzde 85.4'ü, kendi hesabına çalışan kadınlarda yüzde 95.3'ü, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlarda yüzde 90.9'u buluyor."