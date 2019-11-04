TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan gençlerin tarıma kazandırılması talebi

Gençlerin tarımla ilgilenmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu ülkeyi, gençlerimizi tarımda tutarsak besleyebiliriz, doyurabiliriz. Bu manada destekleme bütçesinin artırılmasını talep ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'ine çıkıncaya kadar da Ziraat Odaları olarak bu talebimiz, bu mücadelemiz devam edecek. Dolayısıyla çiftçimizi desteklediğimiz takdirde ben inanıyorum ki Türkiye'deki üretim rakamları çok farklı yere gidecektir." diye konuştu.

"Bugün 55 milyar dolarlık bir tarım hasılası var. Bunu 100 milyar doların üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bunlar mümkün, ülkenin potansiyeli buna uygun yeter ki bu tarım potansiyelini değerlendirelim, çiftçimizin önünü açalım, sektörde verimliliği yakalayalım. Bu hedefe doğru Ziraat Odaları Birliği büyük bir gayretle, işini kutsayarak çiftçiye hizmetin de bir ibadet olduğuna inanarak çalışmaya devam ediyoruz."

Mazot fiyatları konusunda hükümetin taahhütte bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, mazot miktarı arttıkça destek miktarının da arttığını belirtti.

Bayraktar, mazota başka ilave desteklerin de verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz o rakamın daha yukarılara çıkmasını talep ediyoruz. Daha yukarılarda destek vermemiz lazım. Çiftçiyi tarlada tutmak için desteğe ihtiyaç var. Çünkü maliyetleri çok arttı, özellikle üreticilerimizin kura bağlı olarak girdi maliyetleri çok arttı. Bölgelerle üreticilerimiz özellikle elektrik fiyatlarından şikayetçi. Elektrik fiyatları son aylardaki artışlarla kilovat saat ücreti 80 kuruşun üzerine çıktı. Dolayısıyla oradan da bir indirim bekliyoruz. TRT payı var, enerji fonu var, başka kesintiler var, kesintilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. KDV'nin muhakkak suretle elektrikte sıfırlanmasını talep ediyoruz, elektrikte de acil olarak indirime ihtiyaç var. Dolayısıyla bunları yaptığımızda üreticiye bir can suyu olacağız. Bazı üreticilerimizin de tarlada kalmasını sağlayacağız. Bu ülkenin gıda güvencesini sağlama noktasında her zaman üreticimizin arkasında durmamız lazım."