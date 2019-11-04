TZOB Genel Başkanı'ndan "çiftçilerin borçlarına yapılandırma" talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, il ve ilçe ziraat odaları başkanlarıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında Vali Nayir'e bilgi veren Bayraktar, iki metropol arasında yer alan Sakarya'da sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Sanki verimli topraklarıyla, iklimiyle Allah Sakarya'yı bir tarım ili olarak yaratmış. Tabii bizim bu ilin potansiyelini değerlendirmemiz çok önemli. Un, şeker ve yağ var, Sakarya'da bundan iyi bir helva çıkarmak zorundayız." diye konuştu.

Kentte 600'ü kadın, bin 200'ü genç olmak üzere 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdiklerini belirten Bayraktar, çiftçiyi bilgiyle buluşturmadan tarım sektöründe mesafe alınamayacağını dile getirdi.