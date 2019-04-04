HABER

"U dönüşü" yaparken, otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 00:31 | Son Güncelleme

Bursa’da dönüş yasağı bulunan yolda U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiye otomobil çarptı.

Bursa’da dönüş yasağı bulunan yolda U dönüşü yapmaya çalışan ticari taksiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan dükkanlara girdi.

Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola dönüş yasağı bulunan caddede sola dönüş yapmaya çalışan 16 T 0050 plakalı ticari taksi sürücüsü Necmi O.’ya, Çekirge istikametinde seyreden Yusuf K. kontrolündeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan dükkanlara girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpma neticesi hafif şekilde yaralanan Yusuf K.’yı ayakta tedavi ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza esnasında kaldırımda vatandaşların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"U dönüşü" yaparken, otomobil çarptı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.