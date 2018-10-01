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UAD'dan Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na erişim talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

UAD'dan Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na erişim talebine ret

LAHEY (AA) - Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na erişimi için Şili'nin anlaşmaya zorlanması talebini reddetti.

UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolivya'nın, Pasifik Okyanusu'na tam ve egemen bir erişim hakkı veren anlaşmaya varılması talebinin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, yıllardır iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Bolivya'nın okyanusa erişiminin Şili için bir yükümlülük oluşturmadığı ifade edildi.

Bolivya, 139 yıl önce Şili’ye karşı girdiği Pasifik Savaşı'nda kaybettiği Pasifik Okyanusu'na erişimiyle ilgili tam ve egemen bir erişim hakkı veren anlaşmaya varılması için 2013'te UAD'ye başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Hollanda Pasifik Okyanus Şili Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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