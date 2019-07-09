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UAEA duyurdu: İran uranyum zenginleştirme oranı sınırını aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasında belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme oranının bu ülke tarafından aşıldığını duyurdu.

UAEA duyurdu: İran uranyum zenginleştirme oranı sınırını aştı

UAEA'dan yapılan açıklamada, ajans müfettişlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan uranyum zenginleştirilmesine ilişkin seviyenin aşıldığı teyit edildi.

"İran, yüzde 3,67’nin üzerinde uranyum zenginleştirdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu ülkenin belirlenen seviyeyi ne kadar aştığı bilgisine yer verilmedi.

Tahran yönetimi, ABD'nin, nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını belirterek, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve AB) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini istemiş, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uranyum geliştirme sınırı

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