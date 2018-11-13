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UAEA'dan Fukuşima'daki radyoaktif suyla ilgili acil plan çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

UAEA'dan Fukuşima'daki radyoaktif suyla ilgili acil plan çağrısı

TOKYO (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Japonya'da Fukuşima nükleer felaketinin ardından santraldeki tanklarda saklanan yüklü miktarda radyoaktif suyun ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem planı çağrısında bulundu.

UAEA uzmanlarından oluşan 13 kişilik heyet, bir hafta süren incelemeden sonra Tokyo'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, yaklaşık bir milyon ton radyoaktif suyun santralin güvenliği açısından kritik olduğunu, suyun santralin bulunduğu bölgede yüzlerce tankta saklanmasının sadece geçici bir çözüm olabileceğini ve "ivedilikle" buradan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralindeki üç reaktörün çekirdeklerinde erimeye ve radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Japonya yönetimi, radyoaktif suyun Pasifik Okyanusu'na kontrollü salımı dahil 5 seçenek üzerinde duruyor. Nükleer uzmanlar, suyun okyanusa bırakılmasını tek gerçekçi seçenek olarak nitelendirirken, balıkçılar ve halk buna karşı çıkıyor.

Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fukuşima Japonya uaea

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