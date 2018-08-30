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UAEA'dan İran raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili hazırladığı raporda, Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın şartlarına riayet ettiği yer aldı

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın anlaşmanın şartlarına uymaya devam ettiğini açıkladı.

UAEA tarafından İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili hazırlanan raporda, Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın şartlarına riayet ettiği belirtildi.

Raporda, UAEA müfettişlerinin nükleer anlaşma ve ek protokoller çerçevesinde İran’da denetlenmesi gereken tüm tesislere erişim sağladığına dikkati çekildi.

Müfettişlerin, Tahran'ın ağır su ve düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının anlaşma kapsamında belirlenen sınırlar içinde kaldığını doğruladığı kaydedildi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında KOEP olarak adlandırılan nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekerek, Tahran'a tek taraflı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devamına yönelik görüşmeleri sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer anlaşma uaea

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