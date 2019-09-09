HABER

UAEA'dan İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

UAEA'dan İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın 7 Eylül'de nükleer araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediğini ajansa bildirdiğini duyurdu.

UAEA'nın resmi twitter hesabından, İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın bugün toplanan yönetim kurulunda, İran'ın santrifüj kararına ilişkin kurumu bilgilendirdiğini açıkladığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile birlikte ek olarak gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediği bilgisini, 7 Eylül'de UAEA ile paylaşmıştır." ifadesine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Terör artık bitsin, anneler kazansın"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Terör artık bitsin, anneler kazansın"
GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölüGÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cornel Feruta İran’ın gelişmiş santrifüj kullanma kararı uaea Viyana

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.