HABER

UAEK Başkanı Amano yaşamını yitirdi

22.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano hayatını kaybetti.

72 yaşındaki Amano bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun yaşamını yitirdiği haberi kurum tarafından duyuruldu. Kuruma üye ülkelere gönderilen açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Sekreterliği, Genel Direktör Yukiya Amano'nun ölümünü duyurmaktan üzüntü duymaktadır" denildi. Amano'nun ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Amano uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçen hafta Amano'nun Mart 2020'de kurumdaki görevinden ayrılacağı açıklanmıştı. Resmi görev süresi Kasım 2021'de dolacak olan Amano geçen yıl eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle kurumun iki önemli toplantısına katılamamıştı.

Yukiya Amano hukuk öğreniminden sonra 1972 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda görev almıştı. Bakanlığın bilim ve atom enerjisi bölümlerini yürüten Amano, nükleer silahların sınırlandırılması için yapılan çok sayıda uluslararası müzakarede yer almıştı. 2005 yılında Japonya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun temsilciliği görevini üstlenmişti. 2009 yılında yapılan seçimde ise başkanlık görevini 1997 yılından beri yürüten Mısırlı diplomat Muhammed El Baradey'den devralmıştı.

Viyana merkezli kurum 2016 yılından bu yana İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığını yakından takip ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na 171 ülke üye. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 35 ülkeden oluşan yönetim kurulu tarafından belirleniyor.

dpa, rtr, AFP / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendiKurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendi
Çavuşoğlu'ndan Trump açıklamasıÇavuşoğlu'ndan Trump açıklaması
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybettiUluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Ukrayna'da erken seçim: Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir

Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir!

Çin’de korkunç olay! Sel 4 can aldı

Çin’de sel 4 can aldı

Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.