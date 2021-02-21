HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UAEK Başkanı nükleer görüşmeler için Tahran’da

UAEK Başkanı nükleer görüşmeler için Tahran’da

21.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, nükleer anlaşmanın devamına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere İran’a gitti.

Tahran Grossi ile yapılan müzakerelerden memnun.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili tansiyonu düşürmek amacıyla gittiği Tahran'da resmi temaslarına başladı. İlk olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Grossi, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Başkanı olduğu UAEK'nin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda İran'da yürüttüğü kontrollere devam edebilmesi amacıyla, Tahran ile "bir çözüm üzerinde uzlaşmak" için bu ülkeye geldiğini dile getiren Grossi'nin bu temasları ile ilgili olarak pazar akşamı, Kurumun Viyana'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İran: Görüşmeler verimli geçti

İran'ın UAEK'deki elçisi, Büyükelçi Kazım Garib Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi ile yapılan görüşmelerin, "karşılıklı saygı çerçevesinde verimli geçtiğini" ifade etti:

Tahran'dan daha önce yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik ambargolarını kaldırmaması durumunda, önümüzdeki salı gününden itibaren ülkeye UAEK müfettişlerinin sokulmayacağı duyurulmuştu. İran'ın bu konuda karar verilmesi için belirlediği süre pazarı pazartesiye bağlayan geceyarısında doluyor.

İran, 2015 yılında ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya ile imzaladığı anlaşmaya, ülkede nükleer çalışmalar yapıldığından şüphe edilen tüm tesislerde UAEK tarafından denetlenme yapılmasını sağlayacak ek bir maddenin konulmasını kabul etmişti. Ancak İran parlamentosu, geçen aralık ayında aldığı bir kararla, ABD ambargolarının kalkmaması halinde bu ek maddenin şubat ayında iptal edilmesine hükmetti.

Söz konusu nükleer anlaşma İran'ın nükleer silahlar üretmesinin önüne geçilmesini ve buna karşı Tahran'a yönelik ambargoların azaltılmasını öngörüyor. Ancak ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, 2018 yılından bu anlaşmadan ayrılarak İran'a uyguladığı yaptırımları arttırmış, Tahran da bunun üzerine kendi yükümlülüklerinden birçoğunu terk etmişti.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!
81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.