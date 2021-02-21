UAEK Başkanı nükleer görüşmeler için Tahran’da

Tahran Grossi ile yapılan müzakerelerden memnun.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili tansiyonu düşürmek amacıyla gittiği Tahran'da resmi temaslarına başladı. İlk olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Grossi, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Başkanı olduğu UAEK'nin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda İran'da yürüttüğü kontrollere devam edebilmesi amacıyla, Tahran ile "bir çözüm üzerinde uzlaşmak" için bu ülkeye geldiğini dile getiren Grossi'nin bu temasları ile ilgili olarak pazar akşamı, Kurumun Viyana'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İran: Görüşmeler verimli geçti

İran'ın UAEK'deki elçisi, Büyükelçi Kazım Garib Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi ile yapılan görüşmelerin, "karşılıklı saygı çerçevesinde verimli geçtiğini" ifade etti:

Tahran'dan daha önce yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik ambargolarını kaldırmaması durumunda, önümüzdeki salı gününden itibaren ülkeye UAEK müfettişlerinin sokulmayacağı duyurulmuştu. İran'ın bu konuda karar verilmesi için belirlediği süre pazarı pazartesiye bağlayan geceyarısında doluyor.