UAEK: İran nükleer silah kullanımına uygun 2,4 kilogram uranyuma sahip

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın nükleer silah kullanımına uygun 2 kilogram 400 gram ağırlığında uranyum zenginleştirdiğini duyurdu.

UAEK'nın bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da açıkladığı raporda, maddenin Nisan ayından beri üretildiği ve saflık derecesinin yüzde 60 düzeyinde olduğu açıklandı. UAEK Başkanı Rafael Grossi geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'daki gelişmelerden dolayı endişeli olduğunu belirterek sadece nükleer silaha sahip ülkelerin uranyumu bu denli yüksek derecede zenginleştirdiklerini ifade etmişti.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Almanya ve AB tarafından imzalanan nükleer anlaşma, İran'a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran'ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, 2018 yılında dönemin Başkanı Donald Trump'ın kararıyla tek taraflı olarak çekilerek Tahran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Ancak anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya; ABD'nin bu adımını eleştirerek mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti. İran ise Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti.