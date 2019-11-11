UAEK: ‘İran’a Ait Gizli Depoda Uranyum İzine Rastlandı’

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, denetçilerinin İran’da daha önce kendilerine bildirilmeyen bir noktada el yapımı uranyum parçacıklarına rastladıklarını açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, gizli bir depodan elde edilen örneklerin incelendiğini ve bu örneklerde uranyum izine rastlandığını bildirdi. UAEK bu açıklamayla ilk kez ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programına ilişkin gündeme getirdiği iddiaları hazırladığı bir raporda kabul etmiş oluyor.

UAEK üye ülkelere dağıtılan ve Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği yılda dört kez yayınlanan raporların sonuncusunda söz konusu tesisin ismini vermedi.

İsrail ve İran ise bu tesisin Tahran’ın hemen dışında olduğunu belirtiyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu tesis için “gizli atom bombası deposu” ifadesini kullanmıştı.

İsrail tesisteki malzemenin, nükleer silahlara yönelik çalışmaları da kapsayan İran ordusunun yürüttüğü bir programdan geldiğini iddia etti. İran ise nükleer silah üretmeyi amaçladığını her fırsatta reddediyor.