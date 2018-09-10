HABER

UAEK’dan küresel ısınmaya karşı nükleer enerji önerisi

10.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, iklim değişikliğinin frenlenebilmesinde nükleer enerjinin önemli bir rolü olduğunu savundu.

UAEK’dan küresel ısınmaya karşı nükleer enerji önerisi

Çevre örgütlerine göre ise iklim değişikliği ile mücadelede tek yol enerji dönüşümü.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) küresel ısınma ile mücadelede nükleer enerjinin etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. UAEK Başkanı Yukiya Amano, eğer nükleer enerjinin sunduğu potansiyel sonuna kadar kullanılmazsa, iklim değişikliğini engellemenin çok zor olacağı konusunda uyarıda bulundu. Amano, nükleer enerji üretiminin azalması sonucu 2050 yılına kadar "nükleer enerjinin tam kapasite ile kullanılmasında önemli bir ilerleme kaydedilmezse, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için yeterince enerji üretilmesinde ve iklim değişikliğinin frenlenmesinin dünya için çok zor olacağını" savundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 2050 yılına kadar dünyada nükleer enerji üretimine ilişkin tahminlerini de açıkladı. Viyana'da yapılan açıklamada, doğal gaz fiyatlarının düşmesi, yenilenebilir enerji kaynakları için verilen sübvansiyonlar ve 2011 yılında Japonya'nın Fukushima bölgesinde yaşanan felaketin ardından birçok ülkenin nükleer santrallerini kapatma kararı alması nedeniyle nükleer enerjinin rekabet gücünün düştüğü belirtildi. Bunun yanı sıra, 2030 yılına kadar eskimiş bir çok santralin kapatılacağı kaydedildi. 2017 yılında dünyada üretilen elektriğin yüzde 10'u nükleer enerji ile sağlanıyor. Dünyada halen 455 nükleer reaktör hizmet veriyor.

Greenpeace: Kapatılan santraller dahi riskli

2011 yılında Japonya'nın Fukushima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza sonrası Almanya 2022 yılına kadar nükleer enerjiden çıkma kararı almıştı. Nükleer santrallerde meydana gelen kazaların çevre ve insanlar üzerinde yıkıcı etkileri olması nedeniyle çevre örgütleri elektrik üretiminde nükleer enerjinin kullanılmasına karşı çıkıyor. Çevre örgütleri özellikle nükleer atıklardaki tehlikeye dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen çevre örgütlerinden Greenpeace'e göre, Çernobil ve Fukushima felaketleri nükleer enerjiye "teknik açıdan hakim olmanın mümkün olmadığını" ortaya koyuyor ve kapatılan santraller dahi güvenlik açısından risk teşkil ediyor. "Nükleer enerji iklim için kurtuluş değil" adlı bir rapor hazırlayan örgüt, kazalar, nükleer atıklar, nükleer silahlar ve terör saldırıları gibi faktörlerden ötürü nükleer enerjinin "aşırı riskli" bir enerji türü olduğuna vurgu yaptı ve iklim değişikliğine karşı tek mücadele yönteminin yenilenebilir enerjilere geçiş olduğunu savundu.

dpa,DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
BM tarihinde bir ilk: Tam 2,6 trilyon dolar!BM tarihinde bir ilk: Tam 2,6 trilyon dolar!
Trump: ‘Woodward Bir Yalancı’Trump: ‘Woodward Bir Yalancı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

İlginizi Çekebilir

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM tarihinde bir ilk: Tam 2,6 trilyon dolar!

BM tarihinde bir ilk: Tam 2,6 trilyon dolar!

ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki! Twitter'dan duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki! Twitter'dan duyurdu

ABD'den bir skandal karar daha: Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapattı

ABD'den bir skandal karar daha: Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapattı

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.