ÜAK Yönetim Kurulunun çalışma usulleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlendi.

YÖK Başkanlığınca hazırlanan ve ÜAK Yönetim Kurulunun çalışma, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yönetim Kurulu, ÜAK Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak. Başkan dışındaki üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından ÜAK tarafından bir yıl için seçilecek.

ÜAK Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanı olacak. ÜAK Başkanının görev süresinin sona ermesi halinde, sırası gelen yeni başkan yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Başkanın yükseköğretim kurumundan veya yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılması halinde ise yerine gelen başkan, kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı olacak.

ÜAK Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen görev ve yetkiler ile ÜAK tarafından Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışında kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanacak.

ÜAK Yönetim Kurulunun kurulmasına ilişkin hüküm, 6 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer almıştı.

