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Uber: ABD'deki araçlarımızda 2 yılda 6 bine yakın cinsel saldırı ihbarı aldık

06.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Şirket, ABD'de 2017 ve 2018'de yapılan 2,3 milyar yolculukta 5 bin 981 cinsel saldırı ihbarı aldığını açıkladı. Cinsel saldırıyla suçlananların yarıya yakını ise şoförler değil, yolcular oldu.

Uber: ABD'deki araçlarımızda 2 yılda 6 bine yakın cinsel saldırı ihbarı aldık

Uber, ABD'de 2017 ve 2018'de yapılan 2,3 milyar yolculukta 5 bin 981 cinsel saldırı ihbarı aldığını açıkladı. Cinsel saldırıyla suçlananların yarıya yakını ise şoförler değil, yolcular oldu.

Veriler, şirketin "Uber ve tüm sektör adına güvenlik koşullarını iyileştirmeye bağlılığını" gösterdiğini söylediği bir raporda yayımlandı.

Şirket yetkilileri, raporun Uber'in ilk kapsamlı güvenlik değerlendirmesi olduğunu söylüyor.

Uber'in Baş Hukuk Görevlisi Tony West "Zorlu güvenlik sorunlarını ele alan bir raporu gönüllü bir şekilde basmak kolay değil" dedi.

West, "Çoğu şirket, cinsel şiddet gibi sorunlardan söz etmiyor, çünkü bunu yapmak negatif haber başlıklarını ve kamuoyundan eleştirileri davet eder. Ama biz yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Uber ise BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD dışındaki ülkeler için benzer bir güvenlik raporu hazırlamaya yönelik somut bir planı olmadığını açıkladı.

Londra'daki lisansını kaybetmişti

Uber, ABD'de yolculukların yüzde 99,9'unda güvenlik sorunu yaşanmadığını iddia ediyor.

ABD Ulusal Cinsel Saldırı Güç Merkezi'nden Karen Baker, raporu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Yolcu güvenliği özellikle de cinsel şiddet, son yıllarda Uber ve ABD'li rakibi Lyft ile Çinli Didi şirketleri için büyük bir sorun olmuştu.

Uber'in faaliyetleri dünya çapında giderek artan bir şekilde inceleniyor.

Şirket son olarak Londra'daki faaliyet lisansını kaybetmiş ve konuyu temyize taşımıştı.

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