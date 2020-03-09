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Uber büyük bir mağdurlar ordusu yarattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

2018 yılı itibariyle Türkiye’deki Uber şirketinin sürücü ortakları ile birlikte fatura sistemi geliştirildi ve Uber ağır ceza alma ihtimali bu detaydan dolayı bekleniyor.

Uber büyük bir mağdurlar ordusu yarattı

Şimdi ise platformun yasaklanması ile birlikte, büyük bir mağduriyet yaşandı. Şirket tarafından Türkiye piyasasından çekilme kararı alındı ve ipler tam da bu noktada koptu. Dünya üzerindeki birçok noktaya ulaşım imkanı sağlayan kuruluş, ne yazık ki Türkiye için şanslı bir profil çizemedi.

Normal şartlarda ABD’li şirketlerden kazanç getirmesi beklenir. Ancak Türkiye’ye özgü bazı durumlar nedeniyle Uber gibi son derece büyük bir platform ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Her ne kadar şirket hızlı bir şekilde Türkiye’den çekilse bile, durum çok daha karmaşık hale geldi.

UBER SÜRÜCÜLERİ ZARAR UĞRADI

Uber Mağdurları Platformu adına avukat Alparslan Saraç, “Türkiye’de herhangi bir reklam yapma ihtiyacı duymadan, kendi şoförlerinin verdiği kaliteli hizmet sayesinde değerini yükselten Uber, faaliyetlerine bir anda son vermesiyle birlikte kredi çekerek, borç alarak, masraflar yaparak Uber ile işe başlamış olan kendi sürücülerini ciddi anlamda zarara uğrattı” diyerek konunun önemini ortaya koydu.

UBER'DEN YÜKSEK TAZMİNAT İSTENİYOR

Şirkete yapılacak şikayet başvuruları ile birlikte, 50 milyon TL  civarında tazminat bekleniyor. Sizce Uber, bu mahkemeden suçsuz bir şekilde çıkabilecek mi?

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