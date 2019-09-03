HABER

Uber davasında bilirkişi raporu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının Uber’e erişimin engellenmesi için açtığı davada bilirkişi heyeti rapor gönderdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının Uber’e erişimin engellenmesi için açtığı davada bilirkişi heyeti rapor gönderdi. Raporda, Uber’in, D2 belgesiyle taşımacılık yapmasının haksız rekabet koşullarının oluşmasına neden olduğu vurgulandı.
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği, internet aracılığıyla ulaşım hizmeti veren Uber’e dava açmıştı. İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesi dava dosyasını, haksız rekabetin tespiti ve Uber’e erişimin engellenmesi için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Mali müşavir, yazılım uzmanı, ticaret hukukçusu, taşıma uzmanı ve vergi uzmanından oluşan heyet, raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi.

Türkiye’de temsilcisi yok
Dört kişilik heyet tarafından hazırlanan raporda, Uber TR’nin kanuni olarak Türkiye temsilcisinin bulunmadığı belirtildi. Raporda ayrıca Uber TR’nin sürücü ve yolculara teknoloji hizmeti sağlayan Hollanda merkezli Uber B.V.’den teknolojik destek hizmeti aldığı vurgulandı.

Vergi ödemesi yapılıyor
Raporda, Uber B.V.’nın Türkiye’deki temsilcisi tarafından vergi mükellefi olan ve e-fatura sistemine kayıtlı sürücülere verilen hizmetler karşılığı düzenlenen faturaların KDV içerdiği kaydedildi. Yapılan uygulama sayesinde vergilendirme açısından herhangi bir kaybın oluşmadığı belirtildi.

‘Salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak değerlendirilemez’
Uber ile taksi arasında ulaştırma ve taşıma açısından önemli bir farkın bulunmadığının aktarıldığı raporda, “Uber’in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği” ifadelerine yer verildi.

‘Haksız rekabet’
Haksız rekabetin oluştuğunun belirtildiği raporda, “D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı” ifadelerine yer verildi.
Bunun yanı sıra Uber, yaşanan olayların ardından 31 Mayıs tarihinde XL araçlarının faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Çanakkale’de 2 günde 449 mülteci yakalandıÇanakkale’de 2 günde 449 mülteci yakalandı
Kocasının darp ettiği kadın komşusuna sığındıKocasının darp ettiği kadın komşusuna sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.