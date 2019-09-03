Uber davasında bilirkişi raporu çıktı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının Uber’e erişimin engellenmesi için açtığı davada bilirkişi heyeti rapor gönderdi. Raporda, Uber’in, D2 belgesiyle taşımacılık yapmasının haksız rekabet koşullarının oluşmasına neden olduğu vurgulandı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği, internet aracılığıyla ulaşım hizmeti veren Uber’e dava açmıştı. İstanbul 10.Asliye Ticaret Mahkemesi dava dosyasını, haksız rekabetin tespiti ve Uber’e erişimin engellenmesi için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Mali müşavir, yazılım uzmanı, ticaret hukukçusu, taşıma uzmanı ve vergi uzmanından oluşan heyet, raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi.

Türkiye’de temsilcisi yok

Dört kişilik heyet tarafından hazırlanan raporda, Uber TR’nin kanuni olarak Türkiye temsilcisinin bulunmadığı belirtildi. Raporda ayrıca Uber TR’nin sürücü ve yolculara teknoloji hizmeti sağlayan Hollanda merkezli Uber B.V.’den teknolojik destek hizmeti aldığı vurgulandı.

Vergi ödemesi yapılıyor

Raporda, Uber B.V.’nın Türkiye’deki temsilcisi tarafından vergi mükellefi olan ve e-fatura sistemine kayıtlı sürücülere verilen hizmetler karşılığı düzenlenen faturaların KDV içerdiği kaydedildi. Yapılan uygulama sayesinde vergilendirme açısından herhangi bir kaybın oluşmadığı belirtildi.