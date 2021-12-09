Uber'den ses kaydı özelliği

Uber, dikkat çeken özellikler ile gündeme geliyor. Ses kaydı özelliği sayesinde ise artık sürücüler ve yolcular daha emniyetli olacak.

EMNİYET KEMERİ UYARISI SANILACAK

Buna göre, sürücülere emniyet kemeri uyarısı yapılacak ancak sürücüler bu uyarı ile ses kaydı almaya başladığını anlayacak. Emniyet kemeri uyarısı verildiği için bu sayede yolcular, sürücünün ses kaydı aldığını anlayamayacak. Bu özellik henüz deneme aşamasında.

Ses kaydı özelliği ile birlikte sürücüler güvenlik seti içerisinde yer alan sesi kaydet butonunu seçecek. Bu butona bastıktan sonra araç içerisindeki bütün konuşmalar kayıt altına alınacak. Böylece sürücüler ve yolcular arasında yaşanan problemler daha şeffaf bir şekilde çözülecek.

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok fazla gasp ve adam öldürme olayları yaşanıyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirket ses kaydı özelliğini kullanıcılarla paylaştı. Bu özellik ile birlikte sesi kaydedip daha sonradan inceleme altına alabilirsiniz. Böylece herhangi bir gasp durumunda suçluların yakalanması daha da kolaylaşacak. Uber ses kaydı özelliği büyük bir can güvenliği sağlayacak.

2022 yılının başlarından itibaren ABD’de kullanıma sunulacak olan bu yeni özellik aynı zamanda rotadan çıkıldığında da aktif hale gelecek.

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