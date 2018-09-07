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Uber Eats drone ile yemek teslimatı yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

Ülkemizde kullanılmıyor olsa da Uber Eats hızla büyümeye devam ediyor. Şimdi gündemde olan ise drone ile yemek teslimatı. İşte detaylar.

Uber Eats drone ile yemek teslimatı yapacak!

Şehir içerisinde ulaşım anlayışına yeni bir boyut kazandıran Uber, yurtdışında Uber Eats ismiyle insanların sipariş verdikleri yiyeceklerin teslimatı konusunda da çalışıyor. Ülkemizde henüz böyle bir servis yok ancak giderek büyüyen yeni bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi duyacaklarınız ise çok daha şaşırtıcı.

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da düzenlenen bir fuarda gündeme gelen gelişme, insanların yemek teslimatını drone ile yapmak üzerine. Aslında drone ile teslimat konusu daha önce Amazon tarafından gündeme getirilmişti. Mantık temelde oldukça benziyor. Ancak burada söz konusu olan şey yiyecek teslimatı.

Drone ile yemek teslimatı konusunda Uber, ABD’de gerekli yasal görüşmelere başladı. ABD Federal Havacılık Dairesi ile yapılacak görüşmeler ile yeni hizmetin yasal zemini hazırlanıyor.
Drone ile sadece yemek taşımak elbette ki konunun sadece bir yüzü. İşin diğer tarafında ise daha önce gündeme gelen bir başka hizmet var. Uber Elevate ismiyle tanıtılan bir başka konsept daha önce gündeme gelmişti. Uber’in uçan taksi konsepti, insanların yaşadıkları şehir içerisinde hızlıca gitmek istedikleri noktaya ulaşmalarını misyon edinen bir hizmet.

Uber hakkında son zamanlarda gündeme gelen iki servisin de havacılık üzerine olması, Uber’in gözünü gökyüzüne çevirdiğinin en önemli göstergesi. Söz konusu yeni hizmetlerin önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uber Eats drone Uber

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