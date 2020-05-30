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Uber İtalya'ya, paket servis kuryelerinin 'sömürüldüğü' gerekçesiyle kayyum atandı

30.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

İtalya'da bisikletli kuryelerini yasalara aykırı şekilde çalıştırdığı iddia edilen Uber İtalya'ya mahkeme kararıyla "kayyum" atandı.

Uber İtalya'ya, paket servis kuryelerinin 'sömürüldüğü' gerekçesiyle kayyum atandı

İtalya'da bisikletli kuryelerini yasalara aykırı şekilde çalıştırdığı iddia edilen Uber İtalya'ya mahkeme kararıyla "kayyum" atandı.

ABD merkezli Uber şirketinin İtalya'da evlere paket servisi yapan Uber Eats platformuyla ilgili açılan soruşturmada şirketin yönetimine geçici olarak bir özel komiser getirildi.

Ansa haber ajansının haberine göre, mahkeme bu kararı Uber Eats için çalışan bisikletli kuryelerin "sömürüldüğü" gerekçesiyle aldı.

Kuryelerin Uber Eats için çalışan aracı firmalar tarafından işe alındığı ve düşük ücretlerle çalıştırıldıkları, tehdit ve maddi cezalandırmaya da maruz kaldıkları iddia ediliyor.

Habere göre Uber'in, aracı kurumlar vasıtasıyla çalıştırdığı "sığınmacıları, savaştan kaçan göçmenleri, muhtaç durumdaki kişileri" sömürdüğü iddia ediliyor.

Milano Mahkemesi, "yasa dışı aracılık ve sömürü" soruşturması devam ederken Uber İtalya şirketinin yönetimine özel komiser atanmasına karar verdi.

Soruşturmada ifadesine başvurulan bisikletli kuryelerden biri, "Hangi gün ve saat olursa olsun teslim başına 3 euro ödeme alıyordum" dedi.

Reuters ajansına bilgi veren bir kaynak da, soruşturmaya yaklaşık 1000 paket servis kuryesinin konu olduğunu ve bu kuryelere saat başına 3 euro ödendiği iddiasının incelendiğini söyledi.

Hakkında soruşturma yürütülen aracı kurumlardan birinde görevli bir şüphelinin de bir kuryeyi şiddet kullanmakla tehdit ettiği iddia ediliyor.

Uber İtalya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "İtalya'daki hizmetlerimiz üzerinden her türlü yasa dışı aracılık faaliyetini kınıyoruz" denildi. Uber, İtalya'daki yerel yasal düzenlemelere uygun olarak hizmet verdiklerini belirtti.

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