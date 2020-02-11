Uber Kaliforniya testleri ile güven tazelemek istiyor

Kalifoniya’da şu anda 65 diğer firma otonom sürüş testi yapıyor. Bu şirketlerin toplamda binlerce aracı, Kaliforniya caddelerinde otonom olarak hareket ediyorlar. Yasalara göre bu araçların sürücü koltuğunda güvenlik için bir şoförün oturması gerekiyor. Ancak güvenlik personeline rağmen daha önce Uber araçları yayaları ezme riski yaratmış ve kırmızı ışıkta durmayarak tepki çekmişti.

Yeniden Kaliforniya yollarında görülmeye başlayacak olan Uber otonom taksilerine halkın ne tepki vereceği ise şimdilik bilinmiyor.

Birkaç yıldır Kalifoniya dışında otonom testlerine devam eden Uber şimdi ülkenin en kalabalık eyaletinde test yapabilecek düzeye ulaştığına otoriteleri ikna etmeyi başardı.

Daha önce, otonom araçlarının yayalara çarpma riski yaratması, kırmızı ışıkta durmaması gibi nedenlerle şehirde istenmeyen şirket ilan edilen Uber, bölge valisi ile kavga etmişti.

Bu sırada şirketin otonom bir test aracı Arizona’da ölümlü bir kazaya neden olmuş ve ardından Kaliforniya’daki izinleri de iptal edilmişti. Kaza sırasında, aracın güvenlik şoförünün cep telefonundan TV izlediği tespit edilmişti.

Şirket şimdi Kaliforniya / San Francisco’da, şirketin merkezinin bulunduğu bölgede otonom araç testlerine yeniden başlayacak. Ancak araçların belli bir hız limitinin üzerine çıkmasına izin verilmemesi de olasılıklar arasında görülüyor.

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