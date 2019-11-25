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Uber Londra'da lisansını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Londra Ulaşım Kurumu (TfL) güvenlik nedeniyle Uber'in lisansını yenilemeyi reddetti.

Uber Londra'da lisansını kaybetti

Uber temyize gitmeyi planlıyor.İngiltere'nin başkenti Londra'da ulaşımdan sorumlu yerel yönetim organı olan Londra Ulaşım Kurumu (TfL), ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'in güvenlik nedeniyle lisans yenileme başvurusunu reddetti. Londra'nın kiralık özel araç ve taksi hizmetlerini denetleyen yetkili makamı "yolcu ve yolcu güvenliğini riske atan ihlaller" nedeniyle Uber'in Pazartesi gecesi dolan lisansını iptal etti.

Uber'in güvenlik risklerine dikkat çekilen kararda aynı olayların tekrar etmemesinden emin olunamadığı için şirketin görevi yapamayacağı belirtildi.

AP'ye bir açıklama yapan Londra Ulaşım Kurumu'ndan Helen Chapman "Güvenlik bizim bir numaralı önceliğimiz. Uber her ne kadar iyileşmelere gitmiş olsa da yolcuların muhtemelen ehliyeti ve sigortası olmayan şoförlerin çalıştığı taksilere binmesine izin verdi" dedi.

Uber kararı temyiz edeceğini duyurdu. Şirketin bunu 21 gün içinde yapması gerekiyor. Şirketin temyiz süreci sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Bu, Londra'daki 45 bin Uber sürücüsünün çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Uber'in lisansı eylül ayında iki aylığına uzatılmıştı, ancak bu süre içerisinde de şirketin bazı "kusurları" olduğu belirtildi. Uber'in kullandığı sisteminin onaylanmamış şoförlerin Uber hesabına sahip başka sürücü hesaplarına fotoğraflarını yüklemesine izin verdiği ve bu kişilerin Uber sürücüsü gibi yolcuları aldığı tespit edildi. Bu tür 14 bin vaka olduğu belirtildi.

Ayrıca bütün seyahatlerin sigortasız olduğu ve bazı durumlarda da ulaşım kurumu tarafından ehliyetleri iptal edilen ehliyetsiz sürücüler tarafından yapıldığı belirtildi. Görevden alınan ya da uzaklaştrırılan sürücülerin de Uber hesabı oluşturup yolcu taşıyabildiği tespit edildi.

Kararın ardından Uber hisseleri Frankfurt'ta yüzde 2,3 değer kaybetti. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararın "yanlış" olduğunu söyledi ve şirketin son iki yıldır Londra'da çalışma sistemini kökünden değiştirdiklerini kaydetti.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan TfL'in kararını desteklerken, Londralıların güvenliğinin bir numaralı önceliği olduğunu kaydetti.

Uber 63 ülkede ve 700'ün üzerinde şehirde hizmet veriyor. Şirketin web sitesine göre ayda 91 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Reuters,AP / SSB,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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