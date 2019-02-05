UBER şoförleri darp iddiasına karşı ayaklandı

Esenyurt civarlarında akşam dün akşam saatlerinde transit yolcu alan UBER şoförü Cemalettin Ulutürk, taksicilerin saldırısına uğradığı iddia edildi. İddiayı duyan bine yakın UBER şoförü araçlarıyla Atatürk Havalimanı yakınlarında toplanarak, eylem yaptı.

Atatürk Havalimanı Caddesine gelen UBER sürücüleri, Esenyurt yakınlarında müşteri aldıktan sonra darp edildiği ileri sürülen meslektaşları için toplanarak, eylem yaptı. Meslektaşlarının saldırıya uğradığı iddiasını duyan UBER sürücüleri, araçlarıyla Atatürk Havalimanının yakınına geldi. Araçlarını yol kenarına park eden sürücüler yol kenarında bir araya geldi. Sürücüler meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınarken, yolda bir süreliğine trafikte aksamalar yaşandı.

Trafiğin aksaması üzerine polis ekipleri kalabalığı yol kenarına çekerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Burada grup adına basın açıklaması yapan Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, meslektaşlarına yönelik saldırıların durdurulmasını istediklerini dile getirdi. Kent genelinde 7 bin üyeyle hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Magriso, yapılan eylemi tüm taksicilere mal edilemeyeceğini belirterek, “Esenyurt tarafında arkadaşımız yolcusuyla beraber taksici birkaç kendini bilmez tarafından soplarla kendisi darp edildi. Şuanda olay karakola intikal etmiş durumda. Darp raporu alındı, bundan sonrası yargı süreci takip edeceğiz. Arkadaşımızın durumu iyi, bir bayan yolcu vardı, onlarda karakolda ifadesini verdi. Saat 3’te uçağı vardı. Biz bu saldırıların bir an önce devletimiz tarafından engellenmesini istiyoruz. Biz de vatandaşız, biz de halkımıza hizmet ederek. 15 bin kişiyiz, 7 bin aracımız var. Sadece güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Saldırıya uğradığını ileri süren UBER sürücüsü Cemalettin Ulutürk, darp raporu aldıktan sonra karakola giderek kendisine saldırdığı ileri sürdüğü taksici sürücüleri hakkında şikayette bulundu.

Kendisine destek için meslektaşlarının toplandığı yere gelen Ulutürk, kendisine yönelik saldırıyı anlattı. Yolcusunu aldıktan sonra saldırıya uğradığını ileri süren Ulutürk, “Bir anda biri bana el etti, dur dedi. Durdum ben de, bir şey soracak diye, ‘buyurun kardeşim’ dedim. Öyle, ‘hayırdır, yürü git, lan’ diye, dedim ne oluyor kardeşim. Ben taktım arabamı vitese, çünkü transfer yolcum benim. Döndüm, biri ileride yolu daralttı, durdum yine. ‘Kardeşim hayırdır’ dedi, ben arkadakilerini görmedim, arkamdan 4 -5 kişi daha varmış. Bir anda ellerinde sopayla falan, bir tanesinin elinde bıçak vardı. 7-8 tane taksi vardı ama insan olarak baya bir kalabalıktılar. Ondan sonra polisi aradım. İşte gördüğünüz yüzümde darp izlerini görüyorsunuz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından sürücüler konvoy halinde korna çalarak, dağıldı.