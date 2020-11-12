Uber son çeyrekte kan kaybetti

Günümüzde akıllı telefon uygulamaları sayesinde pek çok iş kolu ortaya çıktı. Uber’i de akıllı telefonlar aracılığıyla ortaya çıkan bir iş kolu olarak düşünebiliriz. İnsanlar bir minibüs alarak bu araçla taksi hizmeti veriyorlar ve müşterilerini de Uber’i kullanarak buluyorlardı.

Ülkemizde de Uber sistemi hayata geçirildi. Ancak daha sonra Uber'e çeşitli yaptırımlar uygulandı ve Türkiye’deki operasyonlar büyük oranda sonlandırıldı.

Çok geçmeden diğer ülkeler de Uber’e karşı çeşitli yaptırım kararları aldılar. Bir de bunun üzerine koronavirüs pandemisi patlak verince Uber mali birtakım sorunlar yaşamaya başladı.

UBER'İN GELİRLERİ DÜŞTÜ

Kısa bir süre içerisinde binlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan Uber’in geçtiğimiz çeyrekteki gelirleri de yüzde 18 oranında azaldı.

Burada dikkat edilmesi gereken ifade gelirlerin azalmış olması. Gelirin içerisinde kar oranı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla daha düşük. Bakalım Uber gelirlerini artırabilecek mi?

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