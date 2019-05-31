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UBER sürücüleri sistemin kapanmasından bir gün önce Binali Yıldırım ile görüştü

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2019 07:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım, sahurun ardından AK Parti İl Binası önüne gelen UBER sürücüleriyle görüştü. Görüşmede Yıldırım, “Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

UBER sürücüleri sistemin kapanmasından bir gün önce Binali Yıldırım ile görüştü

UBER’in Türkiye’den çekilme kararı alması ve sistemin yarından itibaren kapatılacağını öğrenen sürücüler, sahur vaktinin ardından AK Parti İstanbul İl Binası önünde, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, Yıldırım lehine slogan attı.

Bugün son çalışma günleri olduğunu belirten sürücüler, yarın saat 00.00’dan sonra sistemlerinin kapanacağını ve kaçak duruma düşeceklerini belirtti.

"UBER, VERGİ VERMEYE BAŞLAYALI BİR SENE BİLE OLMADI"

Beş yıldır UBER’in Türkiye’de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER’in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti.

Yıldırım, "Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

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"UBER'E 10 TAKSİ KAYITLI"

Sürücüler adına AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, ticari taksilerin kullandığı mobil uygulamanın UBER sistemi olduğunu, önerilmesi ya da geliştirilmesi halinde yerli yazılım kullanmak istediklerini belirtti.

Sürücüler, “Yedi katımız yolculuk yapıyorlar, UBER’i istemiyoruz diyorlar ama çağırın iki dakikaya sarı taksi burada. Şu anda minibüslerin yaptığı yolculuk haftada 10 bin, taksicilerin yaptığı ise haftada 70 bin. Şu anda 10 bin taksi plakası UBER’de kayıtlı” diye konuştular.

Bu işe çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getiren Yıldırım ise, “Elin adamı karar vermiş, ‘çekileceğim’ diye. Yarın iki tane daha yanında adam getir, bu işlerle ilgili hazırlığınızı yapın, getirin bana. Arkadaşlar UBER var ya da yok, önemli değil. Siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayacağız, geleceğimiz de ortak, sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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