UBER sürücüleri sistemin kapanmasından bir gün önce Binali Yıldırım ile görüştü

UBER’in Türkiye’den çekilme kararı alması ve sistemin yarından itibaren kapatılacağını öğrenen sürücüler, sahur vaktinin ardından AK Parti İstanbul İl Binası önünde, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, Yıldırım lehine slogan attı.

Bugün son çalışma günleri olduğunu belirten sürücüler, yarın saat 00.00’dan sonra sistemlerinin kapanacağını ve kaçak duruma düşeceklerini belirtti.

"UBER, VERGİ VERMEYE BAŞLAYALI BİR SENE BİLE OLMADI"



Beş yıldır UBER’in Türkiye’de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, UBER’in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti.

Yıldırım, "Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.