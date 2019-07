UBER sürücüleri zararlarının tanzimlerini istemek için eylem yaptı

“Sürücüler her geçen gün zarar üstüne zarar edecekler”

Aykan, “Piyasada 6 bin civarı aynı tarz aracın olması, aracın satışını ve iş hacmini daraltıyor. 2019 lüks minibüsler sisteme uyumlu hale gelmesi için yapılan müdahaleler sonucu 240 bin lira gibi bir maliyet çıkarken, bu araçların 1 ya da 2 yaşında olanları ise 120 ile 140 bin gibi bir rakama satılamıyor. Bu aşamada şirket kurulumu evrak temini, sürücü evrakları vesaire. Ayrıca araç alımı için alınan kredilerin faiz yükü vesaire. Tüm aşama zarar eden araçlarını satamayanlar, hatta ve hatta 2 ay sonra turizm sezonunun bitmesi ile araçlarını çalıştıramayanlar, her geçen gün zarar üstüne zarar edecekler. Şirket kuranlar 5 yıl şirketlerini kapatamayacağından uzun vadede tüm sermayesini dolaylı olarak kaybedecek. Araç değerleri çok daha aşağılara düşecektir” ifadelerini kullandı.

“UBER 3 bin lira karşılığında fesih name imzalatmak istiyor”

Ahmet Aykan, “Biz ne istiyoruz. Yapmış olduğumuz hesaplamalar üzerine uzun vadede tüm sermayemizi kaybetme riski ile karşı karşıya olduğumuzdan. İşe girerken yapmış olduğumuz yatırımın yüzde 50’lik kısmını yani yarısını UBER’in zarar tanzimi olarak bizlere ödemesini talep ediyor, bunun için UBER’e uzlaşı öneri mektuplarını (dilekçeleri) imza karşılığı teslim ediyoruz. Zararımızın yarısını karşılamasını talep ediyoruz. Neden dava açılmıyor, gayri resmi dilekçe veriyoruz! UBER sözleşmesinde belirtildiğini üzere UBER; Beni dava etmeden önce benden talep edin, benimle anlaşamaz iseniz “Uluslararası ticaret mahkemesi tahkim kuralları ICC tahkim kuraları gereğince 1 Hakim tarafından çözüme kavuşturulur diyor. Bizde ilk adım olan dilekçeyi ve talebimizi UBER’e ilettik. Fesih name imzalamak! UBER bir teklif getirerek 3 bin lira iyi niyet ödemesi yapacağım diyerek, fesih name imzalatmak istiyor. İmza atan her türlü halkından vazgeçmiş, sözleşme hükümsüz hale gelmiş olacaktır. UBER dünyada buna benzer birçok ödeme yaptı. UBER birçok ülkede zarar tanzimi için binlerce Euro ödemişken, bizlere 3 bin TL vererek bu işten sıyrılmak istiyor” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sürücüler, UBER’in dikkate aldığı Hollanda yasalarının olduğu kağıtları yırtarak tepkisini ortaya koydu.