UBER sürücüleri zararlarının tanzimlerini istemek için eylem yaptı

UBER’in Türkiye’den geçtiğimiz aylarda çekildiğini açıklamasının ardından mağdur olan UBER sürücüleri, Hasköy parkında toplanarak protesto eylemi yaptı. UBER’in 3 bin lira karşılığında fesih nameleri iptal etmek istemesi üzerine sürücüler duruma tepki göstererek zararlarının tanzim edilmesini istedi. Sürücüler UBER’in dikkate aldığı Hollanda yasalarının yazılı olduğu kağıtları da yırtarak tepkini ortaya koydu.

UBER’in Türkiye’de geçtiğimiz aylarda çekildiğini açıklaması üzerine UBER sürücüleri mağdur olmuştu. Toplamı milyonlarca lirayı bulan yatırım yapan sürücüler ortada kaldı. Bu gelişmelerin ardından UBER tarafından yapılan açıklamayla, sürücülere 3 bin lira vererek fesih name imzalatmak istediğini açıkladı. Fesih namelerin imzalanması sonucunda sürücüler tüm haklarından feragat etmiş sayılacak. Bu duruma tepki gösteren sürücüler, Beyoğlu Hasköy Parkı’nda toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

“UBER’in global ve güçlü olduğuna inanan sürücü ve araç sahipleri bu işe girdi”

Zararlarının daha fazla olduğunu belirten sürücüler adına konuşan Ahmet Aykan, “Bilindiği üzere UBER 2015 yılında ülkemizde XL paketi dediği 9+1 özel araçla bu işe başladı. Dünyada bu işi ise sürücülerin ellerinde mevcut olan araçlarda birçok isim altında yapıyor. Önemli nokta ise, ülkemizde XL dediği araç ile başlıyor. Ülkemizde sınırlı sayıda olan 9+1 minibüsler dar kapsamda hizmet veren ya da özel kullanım amaçlı tasarlanmış araçlar olduğu için 6 bin civarı kişi UBER’in standartlarını koyduğu bu araçları tüm Türkiye’den toplayarak İstanbul’da çalışmaya başladı. Bu süreçte UBER tamamen yasal olduğunu uzun yıllar Türkiye’de olacağını hatta İstanbul dışındaki büyük illerde yakın zamanda hizmete başlayacağını çeşitli şekillerde duyurdu. UBER’in global ve güçlü olduğuna inanan sürücü ve araç sahipleri bu işe girdi” dedi.