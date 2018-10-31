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Uber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Uber sürücülerinden oluşan bir grup, mahkeme kararına rağmen güzergah izin belgelerinin kendilerine verilmediğini öne sürerek İBB Bakırköy ek hizmet binası önünde protesto eylemi düzenledi.

Uber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL (DHA)
Uber sürücülerinden oluşan bir grup, mahkeme kararına rağmen güzergah izin belgelerinin kendilerine verilmediğini öne sürerek İBB Bakırköy ek hizmet binası önünde protesto eylemi düzenledi.
Lisanslı Taşımacılar Derneği üyesi Uber sürücülerinden oluşan bir grup, saat 15.00'te Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde toplandı. Grup üyleri, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün, Uber sürücülerinin Güzergah izin belgesini iptal etmesi kararını idare mahkemesine taşıdıklarını ve mahkemenin bu kararı iptal etmesine rağmen belediyeden sözkonusu belgeyi alamadıklarını söyleyerek protesto eylemi düzenledi.
Uber sürücüleri adına açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kula, "Biz belediyeye karşı açtığımız UKOME kararını iptalini daha önce idare mahkemesine yapmıştık, idare mahkemesi bu kararı iptal etti. Ve bu karar şuanda Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmıyor. Biz yargı önünde haklı olduğumuzu ispatladık ve davayı kazandık. Buraya geldik dedik ki, 'bu kararı niye uygulamıyorsunuz. Bunu sormaya geldik' bizi içeriye dahi almadılar." dedi.
Uber sürücüsü Aynur Gür ise, "Biz yol belgesi dolayısıyla geldik buraya, araçlarımız bağlanıyor. Şuanda benim aracım bağlı. 3 çocuk annesiyim çalışamıyorum. Kredi borçlarım var. Benim gibi çok mağdur insan var burada. Bu yüzden sesimi duyurmak istiyorum. Belediyeye açtığımız davayı kazanmış bulunduğumuz halde, bize İBB neden yol belgesi vermiyor. Yol belgesi olmadığı için 60 günlüğüne aracım bağlandı. Bu 60 günümü bana kim ödeyecek? Bir sürü mağdur insanın hali ne olacak?" diye konuştu.
Uber sürücüleri bir süre belediyenin önünde beklerken Lisanslı Taşımacılar Derneği yöneticileri İBB yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin ardından dışarda bekleyen kalabalığa açıklamada bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso "Elimizde bir mahkeme kararı olduğunu, isteğimizin sadece bu mahkeme kararının uygulanması olduğunu ilettik, notlarını aldılar. İlgileneceklerinin sözünü verdiler. Uygulanmasını bekleyeceğiz" dedi.
Açıklamanın ardından belediye önünde toplanan kalabalık dağıldı.

(FOTOĞRAF)

Uber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemiUber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemiUber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemiUber sürücülerinden güzergah izin belgesi eylemi

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