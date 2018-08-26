Uber sürücülerine nefes aldırılmıyor!

Ülkemizde artık resmi olarak yasaklanan Uber, her ne kadar eskisi kadar kullanılmasa da gündemde yer edinmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uber’in yasaklanacağını söylemesinin ardından Uber şoförlerine yağan cezalar son günlerde iyice Uber'i bezdirmeyi başardı.

Uber ve Scotty’e yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, taşımacılık yapan araçlar durdurularak belgeleri kontrol ediliyor. Uber ve Scotty aracı olduğu tespit edilen araçların şoförlerine ise cezai işlem uygulanıyor.

İlk kez yakalanan Uber sürücülerine 3 ila 6 bin TL arasında ceza verilirken birden fazla kez yakalanan sürücülere ise 5 ila 10 bin TL arasında ceza kesildiği ortaya çıktı.

Uber sürücülerine ceza yağmaya devam ediyor!



Şoförlere ve yolculara cezayı şirketin üstleneceğini söyleyerek güvence altına alan Uber, bu sayede ülkemizde hala hizmet vermeye devam eden bir kuruluş. Cezaların artması ile iyice zora giren firmanın, artık bu konuda bir adım atması gerekiyor.

Uber dışında büyük sıkıntılar yaşayan bir başka taşımacılık şirketi de Scotty oldu. Motosikletlileri durduran ekipler, akıllı telefonlarında Scotty uygulamasının olup olmadığını kontrol etmekte. Yapılan kontroller sonucunda toplamda 5 araca 25 bin TL’lik idari para cezası kesildi.

Bakalım bu cezalar karşısında firmalar ilerleyen günlerde ne gibi adımlar atacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

