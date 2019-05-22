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UBER sürücüsü aracını üzerine çıkarak, bağlamayın diye polise direndi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde bir UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi. UBER sürücüsünün polise direndiği o anlar ilginç görüntüler oluşturulurken, sürücü polis merkezine götürüldü.
Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde UBER sürücüsünü durduran polis ekipleri, aracı bağlayarak çekiciyle almak istedi. Aracını bağlatmak istemeyen sürücü, polisle yaşadığı tartışma sonrasında aracın üzerine çıkarak engel olmaya çalıştı. Polisin aşağıya in demesi üzerine sürücü, ‘kafa üstü aşağı atarım abi’ diyerek aracın tavan bölümüne sarılarak inmemek için uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda UBER sürücüsü polis ekipleri tarafından yaka paça aracın üzerinden indirilerek ekip aracına alındı. UBER aracı çekiciye yüklenerek otoparka çekilirken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. UBER sürücüsü ve polis arasında yaşanan o ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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