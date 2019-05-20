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UBER sürücüsü aracının bağlanmasına böyle engel olmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak polise direndi.

Beşiktaş’ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü aracının üzerine çıkarak polise direndi. Araç üzerinden inmeyen, aracıyla birlikte çekiciye yüklenen sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, UBER sürücüsü Mesut Saka, Levent’ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Polis ekiplerinin aracını bağlayacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. Yaklaşık 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut Saka aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildiği öğrenildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle sürücünün ehliyetine de el koyan polis ekipleri, aracı 2 aylığına bağladı.
Öte yandan Mesut Saka’nın aracın üzerinde polise direndiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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